Ünlü YouTuber hakkında suç duyurusu

Erhan Nacar isimli bir baba, ünlü YouTuber Enes Batur hakkında suç duyurusunda bulundu. Nacar, suç duyurusu kararını çocuğunun Enes Batur’un yaptığı bir paylaşımdan etkilenerek annesine “anne ütüyü kullanarak saçlarını düzeltebilirim” demesi olduğunu söyledi.

Milliyet'te yer alan habere göre, çocukların sosyal medyada Youtuber olarak adlandırılan kişilerin paylaşımlarını örnek alarak ruh sağlıklarının bozulduğunu, gelişim çağında olan gençlerin örnek aldıkları bu kişilerden etkilenerek anne babalarına karşı isyankar bir tavır sergileyip saygısız tutumlar içerisine girdiğini savunan Nacar, şunları söyledi:

"Çocuğum bu tür görüntülerden etkilendi ve bana karşı sergilediği tavra çok üzüldüm. Sebebini araştırdığımda Youtuber Enes Batur'un son paylaştığı videolardan etkilendiğini anladım. Çocukların daha fazla zarar görmemesi ve bu konuda tedbir alınması adına Batur hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum."