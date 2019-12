Ünlü yönetmenler Antalya’da

Kamerasıyla Şiir Yazan Bir Yönetme

Theo Angelopoulos









Francesco Maselli 'den sürpriz film



















Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Krzysztof Zanussi, Karoly Makk, Bob Rafelson ve Bille August gibi isimlerden sonra dünya çapında iki yönetmen daha Antalya’da olacak. Ünlü Yunan yönetmen Theo Angelopoulos ve İtalyan yönetmen Francesco Maselli önümüzdeki günlerde Antalya’ya geliyor. Yönetmenlerin yeni filmileri “Zamanın Tozu/ Dust of Tıme” ve “Kızıl Gölge” Antalya’da sinemaseverlerle buluşacak.Francesco Maselli, 14 Ekim’de, Theodoros Angelopoulos ise 17 Ekim’de Antalya’da olacak.27 Nisan 1935’te Atina’da doğan Theo Angelopoulos, Sorbonne Üniversitesi’nde edebiyat okumak için Atina’daki hukuk eğitimini yarıda bıraktı. 1930’dan 1970’e Yunanistan tarihini anlattığı 36 Günleri, Kumpanya ve Avcılar’ı içeren film üçlemesi yönetmene uluslararası başarı kazandırdı. Harvey Keitel, (Ulysses' Gaze/ Ulysse’in Bakışı) Marcello Mastroianni (The Beekeeper, Arıcı) gibi ünlü aktörlerle çalışan Angelopoulos yıllar içinde katıldığı sayısız uluslararası festival ve kazandığı pek çok ödülle günümüz sinemasının en önemli yönetmenlerinden biri olarak yerini koruyor. Geniş ve uzun planları, kendine özgü sinema dili, tarihin döngüselliği üzerine felsefi bakışı ile sinemayı zamansız kılan yönetmeni, hayranları ve sinemaseverler yakından görme şansına sahip olacak.Theodoros Angelopoulos’un yeni filmi “Zamanın Tozu/ I Skoni ou Chronou / The Dust Of Time” Yunanistan, Almanya, İtalya ortak yapımı. Willem Dafoe, Bruno Ganz, Michel Piccoli, Irène Jacob, Christiane Paul’un yer aldığı film, zaman, mekan, tarih ve aşk üzerine geniş bir ufuk sunuyor.Yunan kökenli Amerikalı yönetmen A. bilinmeyen bir sebepten dolayı yarıda bıraktığı filminin çekimini tamamlamak üzere Roma’daki stüdyosuna geri döner. Film, A.’nın annesinin hayat boyu sevdiği ve onu seven iki adamla yaşadığı büyük aşkları anlatmaktadır. Karakterler birbirlerini bir bulup bir yitirir; zaman ile mekân içinde, yirminci yüzyılın ikinci yarısının önemli olaylarını kateden bir yolculukta Sibirya, Kuzey Kazakistan, İtalya, Almanya ve Amerika'da birbirlerini ararlar. Film, Stalin’in ölümü, Watergate Skandalı ve Vietnam Savaşı’ndan Berlin Duvarı’nın yıkılmasına, yeni çağa ve daha iyi bir dünya hayalinin yüzyıl sonunda çökertilişinin travmasına uzanır.1949 yılında ilk filmini çeken Francesco Maselli, bugüne kadar 42 filme imza attı. Dramların yanı sıra belgesel kategorisinde de pek çok filme imza atan yönetmenin yeni filmi “Kızıl Gölge/ Le Ombre Rosse/ Red Shaows”un dünya prömiyeri son Venedik Film Festivali’nde yapıldı. 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin programına, “sürpriz film” olarak dahil oldu.Roma’da doğan ve halen yaşamını bu kentte sürdüren Maselli, 14 yaşında ilk kısa filmlerini çekmeye başladı. Henüz öğrenci iken Michelangelo Antonioni’nin kısa filmlerinde asistanlık yaptı. Daha sonra 1950’lerde Antonioi’nin senaryo çalışmalarında yer aldı. 23 yaşında iken Antonioni, Federico Fellini gibi yönetmenlerin de yer aldığı “Love In The City” ile uluslararası alanda ilgi çekti.Çok verimli bir yönetmen olan Maselli’nin 2007 tarihli bir önceki filmi, “Civico Zero” da daha önce de beraber çalıştığı Ornella Muti başrolde yer almıştı. 1986 yılında çektiği “Tale of Storia d'amore/ A Tale Of Love “ filmi ile Venedik Film Festivali’nde Özel Jüri Ödülü kazandı. 1990 tarihli “Il Segreto/ The Secret” ile L'alba/ Dawn” filmlerinde Nastassja Kinski ile çalıştı.