T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ünlü yönetmen Angelopoulos, trafik kazası geçirdi ATİNA (A.A)

25 Ocak 2012 00:38

-Ünlü yönetmen Angelopoulos, trafik kazası geçirdi ATİNA (A.A) - 24.01.2012 - Ünlü Yunan yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı Theodoros Angelopoulos, trafik kazası geçirdi. Yoğun bakımdaki yönetmenin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis kaynaklarına göre, akşam saatlerinde Pire Drapetsona otoyolunda film çekimi sırasında bir motosikletin çarptığı Theodoros Angelopoulos, olay yerinden ambulansla Faliro'daki bir hastaneye götürüldü. Hastane kaynakları, ünlü yönetmenin durumunun ciddi olduğunu ve yoğun bakımda tedaviye alındığını kaydetti. Yönetmenin yanında eşi ve Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitri Dollis bulunuyor. ''36 Günleri'', ''Avcılar'', ''Kumpanya'', ''Kitera'ya Yolculuk'', ''Arıcı'', ''Puslu Manzaralar'', ''Leyleğin Geciken Adımı'', ''Ulis'in Bakışı'', ''Sonsuzluk ve Bir Gün'', ''Ağlayan Çayır'' ve ''Zamanın Tozu'' gibi filmlerin sahibi 76 yaşındaki yönetmen Angelopoulos, birçok film festivalinde onur konuğu olarak veya jüri üyeliği yapmak üzere Türkiye'ye gelmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24