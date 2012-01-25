-Ünlü yönetmen Angelopoulos, trafik kazası geçirdi ATİNA (A.A) - 24.01.2012 - Ünlü Yunan yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı Theodoros Angelopoulos, trafik kazası geçirdi. Yoğun bakımdaki yönetmenin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis kaynaklarına göre, akşam saatlerinde Pire Drapetsona otoyolunda film çekimi sırasında bir motosikletin çarptığı Theodoros Angelopoulos, olay yerinden ambulansla Faliro'daki bir hastaneye götürüldü. Hastane kaynakları, ünlü yönetmenin durumunun ciddi olduğunu ve yoğun bakımda tedaviye alındığını kaydetti. Yönetmenin yanında eşi ve Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitri Dollis bulunuyor. ''36 Günleri'', ''Avcılar'', ''Kumpanya'', ''Kitera'ya Yolculuk'', ''Arıcı'', ''Puslu Manzaralar'', ''Leyleğin Geciken Adımı'', ''Ulis'in Bakışı'', ''Sonsuzluk ve Bir Gün'', ''Ağlayan Çayır'' ve ''Zamanın Tozu'' gibi filmlerin sahibi 76 yaşındaki yönetmen Angelopoulos, birçok film festivalinde onur konuğu olarak veya jüri üyeliği yapmak üzere Türkiye'ye gelmişti.