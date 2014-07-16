Ünlü yoga hocası Akif Manaf'a dolandırıcılık suçlaması

Ünlü Yoga eğitmeni Prof. Dr. Akif Manaf'ın yoga eğitimi alan bazı müşterilerine kurucusu olduğu Yoga Akademi'nin şubelerini açacağını ve bu kişileri başına geçireceğini söyleyerek yüklü miktarda para alarak dolandırdığı iddia edildi. Şikayet dilekçelerinin bazılarında Manaf'a cinsel istismar suçlaması da yöneltildiği öne sürüldü.



Doğan Haber Ajansı'ndan Çetin Aydın'ın haberine göre, Akademy Yoga'nın kuruculuğunu yapan Akif Manaf'ın kuracağı şubelere yoga eğiticisi ve sorumlu olarak atayacağı kişilerden yüklü miktarda para aldığı iddia edildi.



Ünlü isimlere de yoga dersi veren Manaf'ın aradan geçen zaman içerisinde verdiği sözleri yerine getirmediğini ve paralarını geri alamadıklarını belirten kişiler İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na şikayetçi oldu.

Cinsel taciz suçlaması da yapıldı

Savcılığa yapılan şikayetler arasında Manaf'ın, yoga eğitimi ve “içsel huzur” adı altında müşterilerine hipnoz ederek cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Bazı şikayetçilerin dilekçelerinde ise eşlerinden ayrılmaları için kendilerine telkinde bulunduğu iddia edildi.

Artan şikayetler üzerine Savcılık soruşturma evrakını Asayiş Şube’ye gönderdi, Manaf’ın gözaltına alınmasını istedi.

Prof. Akif Manaf suçlamaları reddetti

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Akif Manaf'ı evinde gözaltına alarak şubeye getirdi. Manaf, buradaki ilk sorgusunda hakkındaki iddiaları kabul etmedi.



Manaf’ın evinde el konulan bilgisayarlar ve dökümanların incelendiği belirtildi. Manaf'la ilgili cinsel istismar suçlamasının incelendiği, şikayetçilerin ifadesine başvurulacağı ifade edildi.