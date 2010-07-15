-ÜNLÜ YILDIZLAR YAZ MEVSİMİYLE EVLENİYORLAR ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Sinema ve müzik dünyasının bazı ünlü isimleri, yaz mevsimiyle birlikte mutluluğa da adım attı. İspanyol sinemasının Hollywood'daki iki ünlü temsilcisi Penelope Cruz ile Javier Bardem'in magazin basınını 3 yılı aşkın süredir meşgul eden birlikteliği evlilikle sonuçlandı. İki Oscarlı oyuncu, ailelerinin katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi. Cruz'un gelinliği ünlü modacı John Gilliano'nun imzasını taşırken, 36 yaşındaki Cruz ile 41 yaşındaki Bardem, bu sade tören için Bahamalarda bir arkadaşlarının evini seçti. ''Vicky, Cristina, Barcelona'' adlı filmde birlikte kamera karşısına geçerek boşanmış bir çifti canlandıran ikili, uzun süredir magazin basınının ısrarlı sorularından kaçmalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Nişanlandıkları yönündeki haberleri de doğrulamayan çiftten Cruz'un ''Javier bir arkadaşım ve dünyadaki en iyi aktör'' şeklindeki sözleri basında yer almış ve birlikteliklerinin bir işareti olarak yorumlanmıştı. Penelope Cruz ile Javier Bardem, ilk kez 1992 yapımı ''Jamon, Jamo'' adlı filmde tanışmıştı. -ONLARINKİ DE ''YILAN HİKAYESİ'' İDİ- Dünyanın en güzel kadınları arasında sayılan oyuncu ve model Megan Fox da sürpriz bir şekilde evliliğe adım attı. Türk ekranlarında 1990'lı yıllarda ''Evimiz Hollywood'da'' ismiyle gösterilen, ''Beverly Hills 90210'' adlı popüler gençlik dizisinin oyuncularından Brian Austin Green ile 2004 yılından bu yana birlikteliği olan Fox, 2006 yılında nişanlandığı oyuncuyla sayısız kez ayrıldı. Magazin basınının ilgiyle takip ettiği çift, sürpriz bir kararla Haziran ayı sonunda Hawaii'de küçük bir törenle hayatlarını birleştirdi. Green'in sinema sanatçısı Vanessa Marcil'den 8 yaşında bir oğlu olmasına karşın her iki sanatçı da ilk kez evlendi. -COUNTRY MÜZİĞİN PRENSESİ- Country müzik türünün ünlü ismi 27 yaşındaki Carrie Underwood da 9 Temmuzda bekarlığa veda etti. Hokey oyuncusu Mike Fisher ile evlenen çift, Georgia'da 250 kişinin katıldığı törenle ''evet'' dedi. Birbirlerini tanımış olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden çift, 20 Aralık 2009 tarihinde nişanlandı. ''Ottawa Senators'' takımında oynayan Fisher ile hayatını birleştirdiği törende Underwood, Monique Lhuillier'in imzasını taşıyan dantellerle bezeli bir gelinlik giydi. -BİR SPORCU-OYUNCU EVLİLİĞİ DAHA- Oyuncu ve eski sunucu LaLa Vazquez ile basketbol oyuncusu Carmelo Anthony de geçen hafta sonunda evliliğe adım attı. Düğünlerinde ''kırmızı rengin'' hakim olmasını istediklerini sürekli dile getiren çift, binlerce kırmızı mum ve çiçekle bezeli mekanda hayatlarını birleştirdi. 31 yaşındaki gelin ile 26 yaşındaki damat, farklı çiçeklerin bulunduğu ve adeta bir bahçeyi andıran ortamda ''evet'' derken, Vazquez kırmızı güllerden oluşan bir buket taşıdı. Gelinin Vera Wang marka gelinlik giydiği törenin ardından özel olarak tasarımı yapılmış bir salonda kokteyl de verildi.