Rıfat Ilgaz'ın eski eşi Afet Ilgaz toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rıfat Ilgaz'ın eski eşi yazar Afet Ilgaz, sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Afet Ilgaz, bir süre önce rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Ünlü yazar Rıfat Ilgaz’ın da eski eşi olan 78 yaşındaki Afet Ilgaz, önce zatürre teşhisiyle 9 Ocak günü Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ilgaz, burada geçirdiği kalp krizi nedeniyle Bağcılar Hospital Hastanesi'ne sevk edilmişti. Bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavisi gören Ilgaz, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ilgaz için Fatih Sümbül Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay ve çok sayıda seveni katıldı. Cenazede taziyeleri ise Ilgaz’ın torunu Levent Çırakman kabul etti.

Ilgaz’ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yedikule mezarlığında toprağa verildi.