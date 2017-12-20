Ünlü türkücü Bedia Akartürk’e konserde kabak sürprizi

BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayranlarına yıllar önce yaşadığı anısını anlatan ünlü türkücü Bedia Akartürk’e, konser sırasında kabak hediye etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği konserinin konuk sanatçısı, sahnelerde 55’inci sanat yılını geride bırakan duayen isim Bedia Akartürk oldu. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’ndaki konsere Bursalılar yoğun ilgi gösterirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da izleyiciler arasındaki yerine aldı. Beğenilen türküleri alkışlar eşliğinde seslendiren Bedia Akartürk, sıra ‘Ormancı’ türküsüne geldiğinde yıllar önce İzmir’de yaşadığı bir anısını izleyenlerle paylaştı. İzmir Radyosunda çalıştığı yıllarda Selçuk’ta bir karpuz festivaline gittiğini hatırlatan Akartürk, şöyle dedi:

\"Apar topar festivale gittik. Kocaman bir bahçe. Neyse, türküleri söylerken bir adam geldi, kucağında da kocaman bir karpuz. ‘Ormancıyı söyle’ deyip, karpuzu sahneye bıraktı. Ben de ‘Ormancı’ türküsünü bilmiyorum. Duymazlığa geldim. Konserin sonuna doğru adam söylemeyeceğimi anladı, karpuzu da alıp gitti” dedikten sonra ‘Ormancı’ türküsünü söylemeye başladı.

KARPUZ YERİNE KABAK

İzleyiciler arasında bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yıllar önceki anıyı yaşatmak için hemen bir karpuz bulunup getirilmesini istedi. Konserin devam ettiği sırada karpuz bulamayan görevliler, yerine kabak getirdi. Hiçbir şeyden habersiz Başkan Aktaş’ın önünde türkülerini seslendirmeye devam eden duayen sanatçı, birden yanında tepsi içinde kocaman bir kabak görünce şaşkına döndü. Hemen türküyü kesen Akartürk, bu jesti için Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Karpuz getirmek istediğini belirten Başkan Aktaş, “Arkadaşlara söyledim; acil bir karpuz bulun dedim. Bulamadıkları için kabak buldular. Dedim ki Bedia Akartürk gibi bir duayeni nasıl kırar bir adam. Ben de dedim ki onun isteğini yerine getireyim, kabak getirdim. Biraz neşe katalım istedim kusura bakmayın” dedi. Konser sonunda sahneye çıkıp, ünlü sanatçıya günün anısına çiçek veren Başkan Aktaş, “Bazıları saman alevi gibi parlarlar ve sönerler. Ama Bedia Akartürk ömrü billah parlamaya devam eder emin olun. Bu arada karpuz arama çalışmaları hala devam ediyor onu söyleyeyim. Bulduğum anda getireceğim” diye konuştu.



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