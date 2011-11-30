-Ünlü tenisçi Djokovic filmde rol alacak ANKARA (A.A) - 30.11.2011 - Sırp tenisçi Novak Djokovic'in, sevenlerinin karşısına bu sefer kortta değil, film setinde çıkacağı öğrenildi. Sezonu dünya sıralamasının zirvesinde tamamlayan tenisçinin, ''Expendables 2'' adlı filmde rol alacağı ve çekimler için Sofya'ya gittiği belirtildi. Tenisteki becerisinin yanısıra yaptığı taklitlerle büyük sempati kazanan Djokovic, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude van Damme ve Chuck Norris gibi birçok ünlü yıldızın yer aldığı filmde küçük bir role sahip olacak ve kötü adamı canlandıracak. Filmin Sofya'daki çekimlerinin cuma gününe kadar süreceği ve Jet Li'nin de ekibe katılmasıyla Çin'de tamamlanacağı belirtiliyor.