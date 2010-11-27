Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın evliliği çatırdadı

T24 - 7 yıllık eşi, iki kızının annesi Zeynep Ilıcalı ‘İhanete uğradım’ diyerek boşanma davası açtı. Eşinin tüm mal ve alacaklarına tedbir koyduran Zeynep Ilıcalı evliliklerinde edinilen ve yaklaşık 50 milyon TL’yi bulan servetin yarısını istiyor.







“Yok Böyle Dans”, “Yetenek Sizsiniz”, “Var mısın Yok musun” gibi yarışmaların yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı’nın eşi Zeynep Ilıcalı, 7 yıllık evliliğini bitirmek için boşanma davası açtı. Vatan gazetesinde Gülşen Yüksel imzasıyla yer alan haber şöyle:



Zeynep Ilıcalı, eşinin kendisini üniversite öğrencisi 20 yaşında bir kızla aldattığını iddia etti. Eşiyle aralarında herhangi bir evlilik sözleşmesi bulunmadığını da belirten Zeynep Ilıcalı ‘Servetinde benim de katkım oldu’ diyerek evlilik birliği içinde edinilen malların yarısını istedi. İşte Zeynep Ilıcalı’nın avukatı Altın Mimir aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede yer alan iddialar:





‘Şöhretin bedeli’



- Zeynep Ilıcalı evlilik birliğinin devamı için sınırsız özveri ve çabalarda bulundu. Davalı taraf Acun Ilıcalı ise ilişkilerinin başında gösterdiği sevgi ve özeni azaltmış ve son 2 senede ailesini tamamen hayatının dışına çıkarmıştır. Zeynep Ilıcalı bu durumu başlangıçta eşinin işlerinin yoğunluğuna bağlamıştır. Ancak kısa bir süre önce eşinin başka hayatlar yaşamaya başladığını öğrenmiştir. Bu durum karşısında ise eşi bunun zenginliğin ve şöhretin bedeli olarak kabullenmesini beyan etmiştir. Bu söz üzerine müvekkilimin(Zeynep Ilıcalı) evliliklerine olan inancı sona ermiştir.





- Acun Ilıcalı 2009 senesinin yaz aylarında bir üniversiteyi söyleşi için ziyaret ettiğinde bir kızla tanışmış ve maalesef kendisiyle flört etmeye başlamıştır. Zaman ilerledikçe ise bu flört bağlarını kuvvetlendirmiştir. Eşi Zeynep’le yaşadığı her ortama bu kadını götürmeye başlamış (Seyahatlar, maçlar, gece gezmeleri, arkadaş davetleri vb) eşiyle birlikte yaşadıkları tüm konforlu hayatın katbekat fazlasını bu kadına yaşatmıştır. Kadına son model bir cip almıştır. Müvekkilimiz ve çocuklarını ise hayatının dışına çıkarmıştır.





Garsoniyer iddiası



- Davalının yaşamış olduğu ilişki müvekkilimize ve tarafların müşterek çocuklarına rağmen bugüne kadar devam etmiştir. Öyle ki davalı bu kadın için çok lüks bir rezidance da garsoniyer tutarak karı-koca ilişkisi yaşamaktadır. Bunun yanı sıra davalının ilişki yaşadığı bayan hakkında manevi tazminat açma hakkımızı saklı tutarız.



- Davalı taraf nişanlılık döneminde muhabirken daha sonra 2002 yılında Acun Firarda Survivor Türkiye Yunanistan, Survivor Arslanlar kanaryalar, Survivor erkekler kızlar, Fear Factor, Yoksa Rüya mı, Var mısın Yok musun, Yok Böyle Dans, Yetenek Sizsiniz isimli programlarla hem şöhretini hem de maddi imkanlarını kuvvetlendirmiştir. Şüphesiz ki müvekkilimizin evlilik birliği içerisindeki maddi-manevi katkılarıyla bu yükseliş doğruğa çıkmıştır.



- Her bir çocuğun ihtiyaçları ölçüsünde aylık 7 bin 500 TL olmak üzere toplam 15 bin TL tedbir nafakasına hükmedilmesine müvekkilimiz lehine 5 milyon TL maddi 5 milyon TL manevi tazminatın hükmedilmesi tarafların evlilik süresince sürdükleri yaşam standartının sağlayabilmek açısından aile konutunun giderleri nispetinde dava süresince aylık 30 bin TL tedbir nafakasına hükmedilmesini talep etmekteyiz. (Bu rakam davacı için çok cüzi olarak bile nitelendirilebilir)



- Taraflar arasında evlilik birliği 2003 senesinde kurulduğundan edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması gerekmektedir. Müvekkil ile davalı arasında sözleşme ile kurulu bir mal rejimi olmaması sebebiyle yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine tabidirler. Zeynep Ilıcalı hem yasa gereği davalının üzerine kayıtlı malların %50 oranında alacak sahibi hem de hakikaten bu mal varlığı değerlerinin edinilmesinde azami ölçüde katkıda bulunmuştur.





5 bankada hesap!



- Ayrıca Acun Medya Prodüksiyon ve reklam hizmetleri AŞ’deki hisseleri üzerine 5 farklı bankada bulunan hesaplarına tedbir konulması Show TV ve Zed-Paş Medya Pazarlama AŞ’den toplu alacakları bulunmakta olup bunun yanı sıra davalının şirketlerde aylık periyotlarla kazanımları da mevcuttur. Anılan şirketlere yazı yazılarak davalının tüm hak ve alacaklarına tedbir konulmasını talep ediyoruz. (Tedbir konuldu)

Dava dilekçesinde yer alan ancak rakamı belirtilmeyen Acun Ilıcalı’nın Show TV ve Zed-Paş’dan alacağı olan birikmiş paranın yaklaşık 26 milyon TL olduğu öğrenildi.

İşte Acun Ilıcalı’nın mal varlığı (Yaklaşık olarak)

Levent villa: (4.5 milyon TL)

Beykoz villa: (5 milyon TL)

Bodrum Yalıkavak: (5 milyon TL)

Çamlıca dubleks daire: (3 milyon TL)

ABD Miami daire: (1,5 milyon TL)

ABD Maimi daire: (800 bin TL)

Bahamalar’da ev: (1,5 milyon TL)

Ferrari marka araç: (850 bin TL)

Range Rover cip: (400 bin TL)

Bmw binek oto: (200 bin TL)

Absolute 70 Talent tekne: (1,5 milyon TL)

Donzi sürat teknesi: (500 bin TL)

Show TV ve Zed-Paş alacağı: (26 milyon TL)

TOPLAM: 50 MİLYON 750 BİN TL



