Ünlü striptizci harem anılarını anlattı

T24-

Jillian Lauren, New Jersey'de dünyaya geldi, kendisini çok seven bir aile tarafından evlat edinildi ve büyütüldü.16 yaşında liseyi bitirdiğinde New York hayalini gerçekleştirmek istedi ve New York Üniversitesi'ne girdi. Ancak bir süre sonra sıkıldı ve okulu bıraktı.New York'ta maddi olarak hayatını idame ettirmesi zordu ve striptiz kulübünde çalışmaya başladı. Daha sonra telekız olarak çalışmaya başladı. O günlerde kendisine gelen bir teklifin hayatını değiştireceğini bilmiyordu.18 yaşındaydı ve çok güzeldi. Singapur'da bir iş adamını 20 bin dolar karşılığında eğlendirmesi istendi. Teklifi kabul eden Lauren'e daha sonra gerçekte Brunei Prensi Jefri'nin davetlisi olarak bu ülkeye gittiği bildirildi.O zamanlar gözünün kara olduğunu anlatan Jillian, kendisini Brunei Sultanı'nın erkek kardeşi olan Prens Jefri'nin görkemli sarayının hareminde buldu.Jillian, inanılmaz derecede lüks bir yaşam tarzı süren prensin tuvalet kağıdı tutucularının bile altından olduğunu anlatıyor ve prensin görkemli sarayda sürekli kalmadığını, sdece gece eğlenceleri için geldiğini söylüyor.O zaman 35 yaşında ve üç karısı olan Prens ile aralarındaki şeyin sadece seksten ibaret olmadığını ve karşılıklı duygularının olduğunu ifade eden Jillian, eski günlerini hatırladığında utanmadığını, sadece üzüldüğünü belirtiyor.Jillian daha sonra ABD'ye geri döndü. Hayatının aşkını bularak evlenen Jillian bir de erkek bebek evlat edindi ve ABD'de mutlu bir yaşam sürüyor.