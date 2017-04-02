Ünlü Sovyet şairi Yevtuşenko yaşamını yitirdi

Ünlü Rus şair Yevgeni Yevtuşenko, kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi.

Ünlü şairin eski eşi Mariya Novikova, "Birkaç dakika önce, yakınları ve sevdiklerinin yanında, ani kalp durması nedeniyle, uykusunda yaşamını yitirdi" dedi.

Yevgeni Yevtuşenko 1950'lerden sonra yetişen şair kuşağının önde gelen temsilcilerindendi. Yevtuşenko, Türk şair Nazım Hikmet ile arkadaştı.

Nazım için şiir yazmıştı

Daha önce Rus basınına konuşan Yevtuşenko, Nazım'ın iyi bir komünist olduğunu vurgulayarak, "Nazım iyi bir komünist idi. Herkes onun gibi olsaydı belki ben de komünist olurdum" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu arada ünlü Rus şair Yevtuşenko, Nazım'dan çok etkilenmiş ve ona 'Nazım'ın Yüreği' adlı bir de şiir yazmıştı.

Edebiyat sevgisini ailesi aşıladı

Yevtuşenko 18 Temmuz 1932 tarihinde Sibirya'da doğdu. Annesi ve babası daha çocukluk yıllarında Yevtuşenko'ya edebiyat sevgisini aşıladı. Ünlü Rus şair, yazdığı otobiyografide "Babamın sayesinde daha 6 yaşındayken okuma ve yazmayı öğrendim, seçmeden (Alexandre) Dumas, (Gustave) Flaubert, (Giovanni) Boccaccio, Miguel de Cervantes ve (Orson) Welles gibi yazarları bir nefeste okuyordum" diye yazdı. Yevtuşenko'nun ilk şiiri 17 yaşındayken, 1949'da yayınlandı.

SSCB'nin dağılmasıyla Yevtuşenko, ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Tulsa üniversitesiyle kontrat imzalayarak ailesiyle birlikte ABD'ye gitti. Üniversitede edebiyat dersleri veren Yevtuşenko, şimdiye kadar ABD'de yaşadı, ancak bu süre boyunca Rus hayranlarını da unutmadı. Ünlü şair, ‘Nerede olursam olayım, okurlarımın yüzlerini görmeyi seviyorum' demişti.

“Son isteğinin yerine getirilmesi için yardım edeceğiz”

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği basın dairesi, Sputnik'e, Houston Başkonsolosluğunun ABD'de hayatını kaybeden şair Yevtuşenko'nun son isteğinin yerine getirilmesi için yardım edeceğini bildirdi.

Rusya'nın Houston Başkonsolosu Aleksandr Zaytsev de, "Ailesi, yakınları ve hayranları ile birlikte biz de yas tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

“Yevtuşenko'nun ölümüyle bir çağ sona erdi”

Rusya Devlet Edebiyat Müzesi Müdürü Dmitriy Bak, Sputnik'e verdiği mülakatta "Yevgeni Yevtuşenko'nun aramızdan ayrışmasıyla bir çağ sona erdi. 1960'lı yılların ya özgürlüğün en çok geliştiği zaman, ya da ülkemizin totaliterlikten kurtulmaya yönelik tam adım yerine yarım adım atmış olduğu yıllar olarak hatırlanıyor. Şöyle veya böyle, Yevgeni Yevtuşenko, sonsuza kadar o zamanların canlı örneği olarak kalanların arasındaydı. Bu dönem, edebiyatın ve şiir sanatının muazzam etkisinin olduğu bir dönem olarak hafızalarımıza kazındı. Yevtuşenko, kendi zamanının ve edebiyat tarihimizin insanıdır" ifadelerini kullandı.