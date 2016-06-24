T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ünlü seks uzmanı, kendisine cinsel ilişkiyi yasakladı!

İngiltere'nin ünlü flört ve seks yazarı Nixalina Watson, tek gecelik ilişkilerden yorulduğunu dile getirdi

24 Haziran 2016 22:02

Büyük Britanya'nın en ünlü flört ve seks bloggerı Nixalina Watson, kendisine cinsel ilişkiyi yasakladığını söyledi. 

Uzun yıllardır tek gecelik ilişkilerle kendini mutlu etmeye çalıştığını hatta kendini mutlu sandığını kaydeden Watson şunları söyledi: "Uzun yıllardır birileriyle flört edip daha sonra birlikte oluyorum ve bundan çok yoruldum. Bunun farkına varmamı ise 'Mr. Doğru' sağladı.

Onunla tanıştıktan sonra hayatım değişti ve hayatın yatak odalarından çok daha fazlası olduğunu keşfettim. Kendime artık seksi yasakladım. Hayatımda sadece o insan olacak."

 

ETİKETLER

Nixalina Watsonseksblogflört

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24