Ünlü seks uzmanı, kendisine cinsel ilişkiyi yasakladı!

Büyük Britanya'nın en ünlü flört ve seks bloggerı Nixalina Watson, kendisine cinsel ilişkiyi yasakladığını söyledi.

Uzun yıllardır tek gecelik ilişkilerle kendini mutlu etmeye çalıştığını hatta kendini mutlu sandığını kaydeden Watson şunları söyledi: "Uzun yıllardır birileriyle flört edip daha sonra birlikte oluyorum ve bundan çok yoruldum. Bunun farkına varmamı ise 'Mr. Doğru' sağladı.



Onunla tanıştıktan sonra hayatım değişti ve hayatın yatak odalarından çok daha fazlası olduğunu keşfettim. Kendime artık seksi yasakladım. Hayatımda sadece o insan olacak."