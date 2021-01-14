Ünlü Şef Anıl Uzun ile geleneksel mutfakların peşinde!

Mutfak kültürü tıpkı diğer kültür enstrümanları gibi ülkelerin yıllara dayanan

birikimlerinin sonucudur. Günümüz dünyasında geleneksel olanı korumak zor olsa

da Anıl Uzun gibi isimler sayesinde geleneksel mutfak kültürü izlerinin

kaybolmaması sağlanıyor. Eski dönemlerde yapılan birbirinden lezzetli yemeklerin

yeni ellerde dirilmesi ve kaybolmaya yüz tutmuş mutfakların yeniden

canlandırılması geleneksel mutfak kültürüne bir nebze olsun can suyu oluyor.

Ünlü şef Anıl Uzun başta Türk mutfağı olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki

mutfak kültürlerini inceleyerek unutulmaya yüz tutmuş yemekleri yeniden

canlandırmak için çalışıyor. Bununla alakalı bir blogda açan ünlü gurme, farklı

lezzetleri denemek ve onlara yeniden hayat vermenin kendisini heyecanlandıran

bir uğraşı olduğunu ifade ediyor.

Yemeğin bir sanat olduğunu ifade eden Anıl Uzun, özellikle Anadolu yemekleri

konusunda detaylı çalışmalar yürütüyor. Girit mutfağının en sevilen lezzetlerinden

birisi olan Şevketi Bostan gibi yemekleri diğer coğrafyalarda yaşayanların da

tanımasını arzuladığını söyleyen Uzun, hiç bilinmeyen mükemmel lezzette

yemekler olduğunu dile getiriyor. Her yörede unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin

olduğunu ifade eden Anıl Uzun, bazı yemeklerin daha önce geleneksel yemek

araştırmaları yapanlar tarafından keşfedildiğini, kendisinin de bunların izinden

giderek hem daha önce keşfedilmiş yemekleri hem de kendisi tarafından

keşfedilen yeni yemekleri derlediğini bildiriyor.

Bursa yöresinde Hıdrellez Çorbası, Kestaneli Güveç, Grama helvası, Mıhlıca

Köftesi gibi yemekler; Sinop yöresinden Yazım Ekmeği, Eli Koynunda, Nokul

benzeri yemekler; Hatay yöresinden Kenger Yoğurtlaması, Kozyağı Bozsulusu,

Ispatanlı bulgur gibi yemeklerin tanıtılmasında üniversitelerde araştırmalar

yürüten ve tez yazan Gastronomi öğrencilerinin katkısının büyük olduğunu ifade

eden Anıl Uzun, özellikle yöresel yemeklerde kullanılan birbirinden farklı otların

yörelere özgü olduğunu ve yemeğe lezzetini bunun verdiğini belirtiyor.

Günümüzde mutfak turizminin ciddi bir boyuta ulaşmasına paralel olarak yöresel

lezzetlerin ön plana çıkması için kültür bakanlığından çeşitli destekler

sağlanabiliyor. Anadolu’nun zengin kültürünü ortaya çıkarmak için bazı

zamanlarda köy köy gezmek gerektiğini ifade eden Anıl Uzun, yeni nesil gençlerin

eski yemeklere ilgi duymaması sebebiyle bazı yemeklerin artık yok olmaya yüz

tuttuğuna değiniyor.

Mutfak kültürünün vazgeçilmez enstrümanları olan hayvansal ürünler ve bitkilerin

doğru koşullarda elde edilmesi gerektiğine dikkatleri çeken ünlü gurme, örneğin,

Şevketi Bostan’ın toplanma aşamasının son derece önemli olduğunu ve kökünün

dikkatlice çıkarılmasının gerektiğini bildiriyor. Kökün kazma ve keserle topraktan

çıkarılmasının ardından dikenleri temizlenen Şevketi Bostan’ın kuzu etiyle

pişirilmesi halinde maksimum lezzetin elde edileceğini söyleyen Anıl Uzun,

geleneksel yemeklerde doğru yöntemlerle pişirme yapılmaması halinde doğru

sonuçların elde edilemeyeceğini ifade ediyor. Otların tek tek tanınmasının yemek

pişirmedeki önemine vurgu yapan ünlü gurme, geleneksel mutfakların tüm

dünyada gün geçtikçe önem kazanmaya başladığını, bunda en büyük etkinin ise

globalleşme olduğuna değiniyor.

Özellikle dört tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen Türkiye’de balık

yemeklerinin oldukça zayıf olduğuna dikkatleri çeken Anıl Uzun, geleneksel

yemek kültüründe balığın daha çok Karadeniz bölgesinde kullanıldığını ifade

ediyor. Farklı yemekleri tanıttığı bir blog açtığını söyleyen ünlü şef ve işletme

sahibi Uzun, dünyadaki yemekleri Türkiye’ye, Türkiye’deki yemekleri de dünyaya

tanıtmak için çaba sarf ettiğini bildiriyor.

Adanalı olması sebebiyle bu yörenin mutfağına özel bir ilgisi olduğunu belirten

Uzun, Almanya’da kaldığı dönem içerisinde geleneksel Adana mutfağını

Almanlara tanıtmak için yoğun çaba harcadığını söylüyor. Adana, Alman ve

İstanbul mutfaklarını sentezleyerek yemekler hazırlamayı sevdiğini de ifade eden

Uzun, kendi yöresel yemeklerimize sahip çıkarak yemek turizmini büyük ölçüde

arttırılabileceğine dikkatleri çekiyor.

Anıl Uzun Kimdir?

İnsanları sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirirken lezzetli yemekler sunmak

hedefiyle yola çıkan Anıl Uzun, hem şef hem de işletme danışmanıdır. 1977 yılında

İstanbul’da doğan uzun Alman Lisesi’nden mezun olmuştur. Köln’de iletişim

üzerine eğitimini tamamlayan Anıl Uzun, çocukluk hayali olan aşçılık hayallerinin

peşinden giderek öğrencilik yıllarında birçok farklı kafe ve restoranda çalıştı.

İstanbul’a döndüğünde İletişim mezunu olması sebebiyle gazetecilik yapmaya

başlayan Anıl Uzun, bir süre sonra gönlündeki mesleği yapabilmek için aşçılık

mesleğine geri döndü. Önce farklı restoranlarda çalışan Uzun, ardından kendi

restoranını açtı. Anıl Uzun dünyanın farklı ülkelerini gezerek öğrendiği yemekleri

Türk mutfağına entegre eden çalışmalar yürütüyor.