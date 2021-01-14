Ünlü Şef Anıl Uzun ile geleneksel mutfakların peşinde!

Mutfak kültürü tıpkı diğer kültür enstrümanları gibi ülkelerin yıllara dayanan
birikimlerinin sonucudur. Günümüz dünyasında geleneksel olanı korumak zor olsa
da Anıl Uzun gibi isimler sayesinde geleneksel mutfak kültürü izlerinin
kaybolmaması sağlanıyor. Eski dönemlerde yapılan birbirinden lezzetli yemeklerin
yeni ellerde dirilmesi ve kaybolmaya yüz tutmuş mutfakların yeniden
canlandırılması geleneksel mutfak kültürüne bir nebze olsun can suyu oluyor.
Ünlü şef Anıl Uzun başta Türk mutfağı olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki
mutfak kültürlerini inceleyerek unutulmaya yüz tutmuş yemekleri yeniden
canlandırmak için çalışıyor. Bununla alakalı bir blogda açan ünlü gurme, farklı
lezzetleri denemek ve onlara yeniden hayat vermenin kendisini heyecanlandıran
bir uğraşı olduğunu ifade ediyor.
Yemeğin bir sanat olduğunu ifade eden Anıl Uzun, özellikle Anadolu yemekleri
konusunda detaylı çalışmalar yürütüyor. Girit mutfağının en sevilen lezzetlerinden
birisi olan Şevketi Bostan gibi yemekleri diğer coğrafyalarda yaşayanların da
tanımasını arzuladığını söyleyen Uzun, hiç bilinmeyen mükemmel lezzette
yemekler olduğunu dile getiriyor. Her yörede unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin
olduğunu ifade eden Anıl Uzun, bazı yemeklerin daha önce geleneksel yemek
araştırmaları yapanlar tarafından keşfedildiğini, kendisinin de bunların izinden
giderek hem daha önce keşfedilmiş yemekleri hem de kendisi tarafından
keşfedilen yeni yemekleri derlediğini bildiriyor.
Bursa yöresinde Hıdrellez Çorbası, Kestaneli Güveç, Grama helvası, Mıhlıca
Köftesi gibi yemekler; Sinop yöresinden Yazım Ekmeği, Eli Koynunda, Nokul
benzeri yemekler; Hatay yöresinden Kenger Yoğurtlaması, Kozyağı Bozsulusu,
Ispatanlı bulgur gibi yemeklerin tanıtılmasında üniversitelerde araştırmalar
yürüten ve tez yazan Gastronomi öğrencilerinin katkısının büyük olduğunu ifade
eden Anıl Uzun, özellikle yöresel yemeklerde kullanılan birbirinden farklı otların
yörelere özgü olduğunu ve yemeğe lezzetini bunun verdiğini belirtiyor.
Günümüzde mutfak turizminin ciddi bir boyuta ulaşmasına paralel olarak yöresel
lezzetlerin ön plana çıkması için kültür bakanlığından çeşitli destekler
sağlanabiliyor. Anadolu’nun zengin kültürünü ortaya çıkarmak için bazı
zamanlarda köy köy gezmek gerektiğini ifade eden Anıl Uzun, yeni nesil gençlerin
eski yemeklere ilgi duymaması sebebiyle bazı yemeklerin artık yok olmaya yüz
tuttuğuna değiniyor.
Mutfak kültürünün vazgeçilmez enstrümanları olan hayvansal ürünler ve bitkilerin
doğru koşullarda elde edilmesi gerektiğine dikkatleri çeken ünlü gurme, örneğin,
Şevketi Bostan’ın toplanma aşamasının son derece önemli olduğunu ve kökünün
dikkatlice çıkarılmasının gerektiğini bildiriyor. Kökün kazma ve keserle topraktan
çıkarılmasının ardından dikenleri temizlenen Şevketi Bostan’ın kuzu etiyle
pişirilmesi halinde maksimum lezzetin elde edileceğini söyleyen Anıl Uzun,
geleneksel yemeklerde doğru yöntemlerle pişirme yapılmaması halinde doğru
sonuçların elde edilemeyeceğini ifade ediyor. Otların tek tek tanınmasının yemek
pişirmedeki önemine vurgu yapan ünlü gurme, geleneksel mutfakların tüm
dünyada gün geçtikçe önem kazanmaya başladığını, bunda en büyük etkinin ise
globalleşme olduğuna değiniyor.
Özellikle dört tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen Türkiye’de balık
yemeklerinin oldukça zayıf olduğuna dikkatleri çeken Anıl Uzun, geleneksel
yemek kültüründe balığın daha çok Karadeniz bölgesinde kullanıldığını ifade
ediyor. Farklı yemekleri tanıttığı bir blog açtığını söyleyen ünlü şef ve işletme
sahibi Uzun, dünyadaki yemekleri Türkiye’ye, Türkiye’deki yemekleri de dünyaya
tanıtmak için çaba sarf ettiğini bildiriyor.
Adanalı olması sebebiyle bu yörenin mutfağına özel bir ilgisi olduğunu belirten
Uzun, Almanya’da kaldığı dönem içerisinde geleneksel Adana mutfağını
Almanlara tanıtmak için yoğun çaba harcadığını söylüyor. Adana, Alman ve
İstanbul mutfaklarını sentezleyerek yemekler hazırlamayı sevdiğini de ifade eden
Uzun, kendi yöresel yemeklerimize sahip çıkarak yemek turizmini büyük ölçüde
arttırılabileceğine dikkatleri çekiyor.
Anıl Uzun Kimdir?
İnsanları sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirirken lezzetli yemekler sunmak
hedefiyle yola çıkan Anıl Uzun, hem şef hem de işletme danışmanıdır. 1977 yılında
İstanbul’da doğan uzun Alman Lisesi’nden mezun olmuştur. Köln’de iletişim
üzerine eğitimini tamamlayan Anıl Uzun, çocukluk hayali olan aşçılık hayallerinin
peşinden giderek öğrencilik yıllarında birçok farklı kafe ve restoranda çalıştı.
İstanbul’a döndüğünde İletişim mezunu olması sebebiyle gazetecilik yapmaya
başlayan Anıl Uzun, bir süre sonra gönlündeki mesleği yapabilmek için aşçılık
mesleğine geri döndü. Önce farklı restoranlarda çalışan Uzun, ardından kendi
restoranını açtı. Anıl Uzun dünyanın farklı ülkelerini gezerek öğrendiği yemekleri
Türk mutfağına entegre eden çalışmalar yürütüyor.