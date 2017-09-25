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Dünya

Ünlü şarkıcıdan ABD Başkanı'na: Kapa çeneni

"NFL konusunda çenenizi kapatın ve Porto Riko'da yardıma ihtiyaç duyan insanlarımızla ilgili bir şeyler yapın"

26 Eylül 2017 17:30

Çeviri - Gonca Tokyol

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Futbol Ligi’ndenki (NFL) oyuncularla ilgili olarak 'çenesini kapamasını' isteyen ünlü şarkıcı Marc Anthony, Maria kasırgasının ardından Porto Riko’da yaşanan duruma dikkat çekti. 

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Anthony, ABD Başkanı'nın zor günler geçiren Porto Riko yerine NFL oyuncularına odaklanmasına tepki göstererek, "Sayın Başkan, NFL konusunda çenenizi kapatın. Porto Riko’da yardıma ihtiyaç duyan insanlarımızla ilgili bir şeyler yapın. Biz de Amerikan vatandaşıyız" ifadelerini kullandı.

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Marc AnthonyDonald TrumpUlusal Futbol Ligi NFLPorto RikoMaria kasırgası
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