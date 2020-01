Ünlü şarkıcıdan ABD Başkanı'na: Kapa çeneni

Çeviri - Gonca Tokyol

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Futbol Ligi’ndenki (NFL) oyuncularla ilgili olarak 'çenesini kapamasını' isteyen ünlü şarkıcı Marc Anthony, Maria kasırgasının ardından Porto Riko’da yaşanan duruma dikkat çekti.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Anthony, ABD Başkanı'nın zor günler geçiren Porto Riko yerine NFL oyuncularına odaklanmasına tepki göstererek, "Sayın Başkan, NFL konusunda çenenizi kapatın. Porto Riko’da yardıma ihtiyaç duyan insanlarımızla ilgili bir şeyler yapın. Biz de Amerikan vatandaşıyız" ifadelerini kullandı.

Mr. President shut the fuck up about NFL. Do something about our people in need in #PuertoRico. We are American citizens too.