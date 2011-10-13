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Yaşam

Ünlü salsa dansçısı İstanbul'da İSTANBUL (A.A)

13 Ekim 2011 16:23

-Ünlü salsa dansçısı İstanbul'da İSTANBUL (A.A) - 13.10.2011 - Ünlü salsa dansçısı Frankie Martinez, İstanbul Kongre Merkezi'nde yarın başlayacak ''İstanbul Uluslararası Dans Festivali''ne katılmak için Türkiye'ye geldi. Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçağıyla ''Abakua Dance Topluluğu'' ile birlikte New York'tan İstanbul'a gelen Martinez, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde sempatik hareketleri ile ilgi topladı.  ''İstanbul Uluslararası Dans Festivali''nde çeşitli workshoplara katılarak özel bir şov sunacak olan Frankie Martinez, ''Türkiye'ye ilk kez geliyorum. Türkiye hakkında çok güzel şeyler duydum'' dedi.

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