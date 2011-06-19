Ünlü saksofoncu hayatını kaybetti

T24 - Usta saksofoncu Clarence Clemons, Florida'daki evinde sağlık sorunları nedeniyle 69 yaşında yaşama veda etti.









Ünlü rock şarkıcısı Bruce Springsteen'in saksofoncusu Clarence Clemons, beyninde meydana gelen damar tıkanıklığı sonucu öldü.

Son yıllarda sağlığı bozulan, dizinden ve sırtından operasyon geçiren Clemons, bir hafta sonra yine ameliyat edilecekti.

Bruce Springsteen ise CNN'e yaptığı açıklamada, ''üzüntüden yıkıldığını'' ifade ederek, ''Clarence'ın çok güzel bir hayatı oldu. O benim için çok değerli bir arkadaş, bir ortaktı'' dedi.