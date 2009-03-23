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Kültür-Sanat

Ünlü şair Plath'in oğlu da annesi gibi öldü

İntihar ederek yaşamına son veren ünlü Amerikalı yazar ve şair Sylvia Plath'ın, oğlu Nicholas Hughes da canına kıyıp hayatını noktaladı

23 Mart 2009 02:00

İntihar ederek yaşamına son veren ünlü Amerikalı yazar ve şair Sylvia Plath'ın, Ted Hughes'dan olma oğlu Nicholas Hughes'un intihar ettiği bildirildi.

Amerikan polisi, ABD'nin Alaska eyaletinde yaşayan 47 yaşındaki bekar ve çocuksuz Nicholas Hughes'un, 16 Mart'ta evinde kendisini asarak yaşamına son verdiğini açıkladı.

Nicholas'ın kız kardeşi Frieda, ölüm haberine doğruladığı kardeşinin depresyonda olduğunu söyledi.

Yaşamı beyazperdeye de aktarılan Sylvia Plath, eşiyle ayrıldıktan kısa bir süre sonra henüz 30 yaşındayken 1963'te intihar etmişti. Plath'ın kısa trajik yaşamı sona erdiğinde oğlu Nicholas 1, kızı Frieda 3 yaşındaydı.

Plath, "Sırça Fanus", "Johnny Panik ve Rüyaların Kutsal Kitabı", "Sylvia Plath'ın Günceleri", "Ariel" gibi kitaplarıyla tanınıyor. Ted Hughes'un, Plath için yazdığı için yazdığı "Doğumgünü Mektupları" Türkçe'ye kazandırılan eserler arasında yer alıyor.

Ted Hughes da, 1998 yılında kanserden yaşamını yitirmişti.

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