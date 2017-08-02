Ünlü rock yıldızı, Teksas'ta doğan bir buzağının 'babası olabilir'

Amerikalı ünlü rock grubu Kiss'in solisti ile Teksas'ta doğan bir buzağının benzerliği internetin en çok konuştukları arasına girdi.

Geçen hafta Cuma günü bir çiftlikte dünyaya gelen ve Genie ismi verilen hayvan ile Gene Simmons arasında yalnızca isim benzerliği bulunmuyor.

Ünlü rock yıldızının sahne makyajı ile hemen hemen aynı olan renklerinin yanında Genie isimli buzağı çekilen fotoğraf sırasında dilini çıkararak resmi tamamlıyor.

Çiftliğin bulunduğu bölgedeki bir turizm acentesi, Facebook hesabından fotoğrafı yayınlayarak, "Simmons'ın buzağının babası olabileceği" şakasını yaptı.

Acente, Rock and Roll All Night ve Detroit Rock City gibi şarkıları ile bilinen Simmons'ı paylaşıma etiketleyerek, "25 Kasım 2016 akşamı neredeydin?" cümlesiyle de espriyi sürdürdü.

Gene Simmons da Twitter hesabından "Arkadaşlar bu gerçek" diyerek fotoğrafı paylaştı.

Ünlü Amerikalı şarkıcı, geçen aylarda, rock müzik severlerin yaptığı el işaretinin telifini almak için yaptığı başvuruyu sonlandırmıştı.

Simmons, 1974 yılı Kasım ayında bu işareti icat ettiğini iddia ediyordu.

Bu işaret aynı zamanda Amerikan işaret dilinde "Seni seviyorum" anlamına da geliyor.