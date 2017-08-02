T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ünlü rock yıldızı, Teksas'ta doğan bir buzağının 'babası olabilir'

Kiss'in solisti ile Teksas'ta doğan bir buzağının benzerliği internetin en çok konuştukları arasına girdi

02 Ağustos 2017 14:42

Amerikalı ünlü rock grubu Kiss'in solisti ile Teksas'ta doğan bir buzağının benzerliği internetin en çok konuştukları arasına girdi.

Geçen hafta Cuma günü bir çiftlikte dünyaya gelen ve Genie ismi verilen hayvan ile Gene Simmons arasında yalnızca isim benzerliği bulunmuyor.

Ünlü rock yıldızının sahne makyajı ile hemen hemen aynı olan renklerinin yanında Genie isimli buzağı çekilen fotoğraf sırasında dilini çıkararak resmi tamamlıyor.

Çiftliğin bulunduğu bölgedeki bir turizm acentesi, Facebook hesabından fotoğrafı yayınlayarak, "Simmons'ın buzağının babası olabileceği" şakasını yaptı.

Acente, Rock and Roll All Night ve Detroit Rock City gibi şarkıları ile bilinen Simmons'ı paylaşıma etiketleyerek, "25 Kasım 2016 akşamı neredeydin?" cümlesiyle de espriyi sürdürdü.

Gene Simmons da Twitter hesabından "Arkadaşlar bu gerçek" diyerek fotoğrafı paylaştı.

Ünlü Amerikalı şarkıcı, geçen aylarda, rock müzik severlerin yaptığı el işaretinin telifini almak için yaptığı başvuruyu sonlandırmıştı.

Simmons, 1974 yılı Kasım ayında bu işareti icat ettiğini iddia ediyordu.

Bu işaret aynı zamanda Amerikan işaret dilinde "Seni seviyorum" anlamına da geliyor.

ETİKETLER

Kissinek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24