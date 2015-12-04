Ünlü rock müzisyeni ölü bulundu

Stone Temple Pilots ve Velvet Revolver topluluklarının eski solisti Scott Weiland'ın tur otobüsünde ölü bulunduğu açıklandı.

Weiland'ın ölüm haberini, Jane's Addiction grubunun gitaristi Dave Navarro Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.



48 yaşındaki ünlü müzisyenin ölüm haberi kısa süre sonra Facebook sayfasından paylaşılan bir mesajla da duyuruldu:

"Stone Temple Pilots ve Velvet Revolver'in solisti olarak bilinen Scott Weiland, grubu The Wildabouts ile turnedeyken, Minnesota, Bloomington'da uykudayken hayatını kaybetti. Şimdi Scott'ın ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz."

ABD'nin California eyaletinde doğan Weiland, kardeşleri Robert ve Dean Deleo ile birlikte kurduğu Stone Temple Pilots grubuyla 90'lı yıllarda önemli başarılara imza attı. 1993’te çıkış albümleri "Core", Billboard 200 listesinde 3'üncü sıraya yükseldi. Grup, bir yıl sonra "Big Empty, "Vasoline" ve "Interstate Love Song" gibi hit'leri içeren "Purple" albümünü yayınladı ve tüm dikkatleri üzerine çekti.