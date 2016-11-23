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Yaşam

Ünlü restoranın sahibini öldürmekle suçlanan zanlı yakalandı

11 Eylül'de çıkan tartışmada restoran sahibi Kemal Saran başı, bir çalışanı da kolundan silahla vurulmuştu

23 Kasım 2016 15:26

İstanbul Beyoğlu'nda restoran sahibi Kemal Saran'ın öldürülmesi, bir çalışanının da yaralanmasıyla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan firari zanlı, Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, 11 Eylül'de Beyoğlu Karaağaç Caddesi'nde restoran sahibi Kemal Saran'ı ölümüyle sonuçlanan olayda, firari durumdaki Aydın T'nin Didim'de olduğunun tespit edildiğini belirtildi.

Açıklamada, "17 Kasım'da olayın firari zanlılarından Aydın T'nin kız arkadaşı Ş.S.'nin İstanbul'dan Didim otobüsüne bindiği, Aydın T. ile buluşabileceği İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bildirilmesi üzerine takibe başlanmıştır. Aynı gün saat 09.00'da otobüsten inen Ş.S. otogara yakın bir yerde Aydın T. ile buluştukları sırada görevlilerimizce yakalanmış olup, yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Cinayetin ardından kaçmıştı

Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Karaağaç Caddesi'ndeki bir restoranda 11 Eylül'de çıkan tartışmada restoran sahibi Kemal Saran başı, bir çalışanı da kolundan silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Kemal Saran, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlılardan Anıl Uğur T. ve Akın T. ile olaya karıştığı iddiasıyla 15 Ekim'de gözaltına alınan Süleyman B. tutuklanmıştı. Olaya karışan ve firari olan Aydın T'nin yakalanması için karar çıkarılmıştı.

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