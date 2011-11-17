-Ünlü ressam Lowry'nin tablosu 8,8 milyon dolara satıldı LONDRA (A.A) - 16.11.2011 - İngiliz ressam L.S. Lowry'nin tablosu Londra'da bir müzayedede 8,8 milyon dolara satıldı. Christie's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, Lowry'nin ''Picadilly Circus'' adlı tablosunun 8,8 milyon gibi yüksek bir fiyata satıldığı belirtildi. Lowry'nin 1949 yılında yaptığı ve 20 yıldır sergilenmeyen ''The Football Match'' adlı tablosu da mayıs ayında yüksek bir fiyata satılmıştı. Öte yandan, Christie's tarafından düzenlenen diğer bir müzayede de Latin Amerikalı sanatçılara ait eserlerin satış rekorları kırdığı bildirildi. Müzayedede, Fernando Botero'ya ait ''Dancers'' adlı 3 metrelik bronz heykel yaklaşık 1,8 milyon dolara alıcı bulurken, toplamda 15,3 milyon dolarlık satış yapıldığı kaydedildi.