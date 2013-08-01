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Kültür-Sanat

Ünlü oyuncuların fotoğraflarının negatifleri 1.8 milyon dolara satıldı

Marilyn Monroe ve diğer yıldızların, Milton Greene tarafından çekilmiş fotoğraflarının negatifleri 1,8 milyon dolara satıldı

01 Ağustos 2013 04:05

 

Amerikalı oyuncu Marilyn Monroe ve diğer yıldızların, Milton Greene tarafından çekilmiş fotoğraflarının on binlerce negatifi, açık artırmada 1,8 milyon dolara satıldı. 
History Müzayede Evi tarafından açık artırmada telif hakkıyla satılan arşivin 3 bin 700 negatifi içerdiği bildirildi. 
Negatiflerde Monroe'nun, "The Prince and the Showgirl" filmindeki rol arkadaşı Laurence Olivier ile görüldüğü renkli diapozitiflerin de yer aldığı belirtildi. 
Negatifleri satan kişinin, arşivi 10 yıl önce satın alan Amerikalı bir koleksiyoncu olduğu belirtilirken, alıcıların kimliklerini ilişkin bilgi verilmedi. 

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