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Ünlü oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı

Merter için acil kan ihtiyaç olduğu belirtilerek, yardım çağrısında bulunuldu

08 Temmuz 2018 17:36

79 yaşındaki oyuncu Ferdi Merter, yoğun bakıma alındı. Acil kana ihtiyacı olan Merter için yardım çağrısından bulunuldu.

Kiralık Aşk, Acı Hayat ve Kurtlar Vadisi gibi son yılların fenomen dizilerinde canlandırdığı karakterlerle beğeni toplayan usta oyuncu Ferdi Merter 'den kötü haber geldi. Usta oyuncu Ferdi Merter yoğun bakıma alındı. Merter’in kızı Almula Merter, babasının yoğun bakımda olduğunu söyleyerek acil kan çağrısında bulundu.

Ünlü isimlerden destek

Merter’in kana ihtiyacının olduğunun öğrenen başta Onur Büyüktopçu, Berna Laçin ve Furkan Palalı olmak üzere ünlülerden destek gecikmedi.

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