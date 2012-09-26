Ünlü oyuncu Uğur Polat dayak yedi!

Önceki gece arkadaşlarıyla Beyoğlu’ndaki bir çorbacıya giden Uğur Polat, personelle tartıştı. Tartışma çorbacının önünde sürerken tartışmaya dışarıdan bir kişi daha müdahil oldu. Bir anda yumruk yiyen ve yere yığılan ünlü oyuncu, olayın polise intikal etmeden tatlıya bağlandığını söyledi.

Uğur Polat, önceki akşam arkadaşlarıyla Beyoğlu’ndaydı. Bir mekânda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen ekip, daha sonra soluğu çorbacıda aldı.

İddiaya göre aşırı alkollü olan ve ayakta durmakta zorlanan Polat, mekânın kapanış saatinin geldiğini söyleyen personelle tartıştı. “Ben çıkmadan kapatamazsınız, siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?” diyen Polat, personel ve arkadaşlarının ısrarıyla dışarı çıkarıldı.

Ancak personele hakaret ve tehdit etmeyi sürdüren Polat, mekânın önünde olanları izleyen bir vatandaşın hışmına uğradı. Kendisini uyaran vatandaşın üzerine yürüyen ve hakaretlerine devam eden oyuncu, çıkan kavgada yumruk yiyerek yere yığıldı.

Çevredeki diğer vatandaşların araya girmesiyle yatıştırılan ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla bindiği taksiyle oradan ayrıldı.

Özür dileriz Polat Abi dediler

Uğur Polat, mekânda arkadaşına hakaret edildiğini öne sürdü: “Ben şimdiye kadar hiç böyle olayların içinde olmamıştım.

O kavganın içine de dolaylı şekilde girmek zorunda kaldım. Ankara’dan gelen arkadaşımın kız arkadaşına hakaret ettiler. Aniden sesler yükseldi.

Ben de birden kendimi olayın içinde buldum. Ama çok ciddi bir durum yok. Olay polise intikal etmeden tatlıya bağlandı. Zaten sonra beni tanıdılar, ‘Özür dileriz Polat Abi’ dediler. İki tarafta da herhangi bir yara bere yok.”