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Ünlü oyuncu ölü bulundu

Lisa Lynn Masters, Peru'da gittiği otelde intihar etti

18 Kasım 2016 21:05

Hollywood yapımı televizyon dizilerinde filmlerde rol alan ünlü aktris Lisa Lynn Masters modellik seyahati için gittiği Peru'da intihar etti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, depresyonla mücadele ettiği öne sürülen Lisa Lynn Masters (52), Peru'da kaldığı otel odasının tuvaletinde kendisini asarak intihar etmiş halde bulundu. New York şehrinin Brooklyn semtinde doğan ünlü aktris Gossip Girl (Dedikoducu Kız), Ugly Betty, Law& Order: Special Victims Unit gibi televizyon dizilerinde ve Stepford Kadınları gibi sinema filmlerinde rol almıştı.

Ünlü aktrisin cenazesinin Amerika'ya getirilmesi için 'GoFundMe' sitesinde bağış sayfası açan bir arkadaşının açıklamasına göre, Lisa Lynn'in kocası William Brooks ölüm haberini alınca şok geçirdi. Otoriteler, Peru'nun başkenti Lima'da yer alan Nuevo Mundo Hotel'deki odasında ünlü aktrisin akıl sağlığına ilişkin açıklamaların yer aldığı iki mektubun bulunduğunu bildirdi.

Lisa Lynn, son olarak Netflix'in 'Unbreakable Kimmy Schmidt' adlı dizisinde ilişki terapistini canlandırdığı bir rolde oynuyordu.

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Lisa Lynn Mastersintihar

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