Ünlü oyuncu Melek Baykal hastaneye kaldırıldı

Ferhunde Hanımlar dizisindeki Nermin, Hayat Bağları dizisindeki Nurhayat ve Cennet Mahallesi dizisindeki Pembe rolleriyle tanınan ünlü tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Melek Baykal, bel fıtığının patlaması sonucunda Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tedavinin ardından ameliyata alınan ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yılın bir bölümünü Bodrum’da geçiren ünlü sanatçının dün yapılan ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi. Tedavisinin devam ettiği öğrenilen Baykal, hayranlarına iyi olduğu mesajını yolladı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ünlü sanatçının ne zaman taburcu olacağı ise henüz bilinmiyor.

Melek Baykal kimdir?

Melek Baykal 7 Ağustos 1954'te İstanbul'da dünyaya geldi. Ferhunde Hanımlar dizisindeki Nermin, Hayat Bağları dizisindeki Nurhayat ve Cennet Mahallesi dizisindeki Pembe rolleriyle tanınır. Ankara'da çekilen Ferhunde Hanımlar ile tanınmasının ardından gelen teklifleri değerlendirerek İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul doğumlu olan ve henüz 17 yaşındayken tiyatroya başlayan Baykal, ilk oyununda 85 yaşında bir kadını canlandırarak takdir edildi. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. Uzun süre Ankara Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. Cennet Mahallesi'ndeki performansıyla beğeni topladı. Daha çok televizyon dizilerinde rol almıştır. Melek Baykal'ın rol aldığı ilk sinema filmi ise Kaçma Birader adlı film olmuştur.