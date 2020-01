Ünlü oyuncu Kate Winslet'ın 40 yaş sevinci

Doğum günü olan 5 Ekim'de New York'ta objektiflere takılan ünlü oyuncu Kate Winslet fotoğrafını çeken muhabirlere elleriyle "4 ve 0 "işareti yaparak yeni yaşının coşkusunu paylaştı. Sokakta dans figürleri sergileyen Kate Winslet, yeni yaşını da geçtiğimiz hafta sonu boyunca birkaç kez düzenlenen partilerle kutladı.

Şu sıralar başrollerini Michael Fassbender ile paylaştığı Steve Jobs adlı filmin tanıtım etkinlikleri için New York'ta bulunan Winslet, neşeli tavırlarını görüntüleyen fotoğrafçılara veda ederek yoluna devam etti.

Başarılarla dolu 40 yıl

Oyuncu bir ailenin kızı olarak 5 Ekim 1975'te dünyaya gelen Kate Winslet, küçük yaştan beri kamera karşısında. Sahne sanatları dalında eğitim gören Winslet, kariyeri boyunca birçok filmde rol aldı ve neredeyse hepsiyle hafızalarda yer etti.

Winslet'in geniş kitlelerin dikkatini çektiği ilk film 1994 tarihli Heavenly Creatures oldu. Peter Jackson'ın yönettiği bu filmin ardından Winslet'ın kariyeri de hızlı bir yükselme sürecine girdi. Bundan bir yıl sonra Sense and Sensibility adlı filmiyle yine gündemdeydi Winslet. Bu filmdeki performansıyla ilk Akademi Ödülü adaylığını aldı. O sırada 20 yaşına yeni girmişti.

Ama asıl büyük cıkışını 1997 tarihli Titanik filmiyle yaptı. Filmdeki performansıyla bir kez daha Oscar adayı oldu. Bu çok ses getiren filmin ardından kariyerinde yeni bir yol çizdi ve büyük Hollywood yapımları yerine daha düşük bütçeli bağımsız filmlerde oynamayı tercim etti. Bu yüzden de Aşık Shakespeare, Anna ve Kral gibi yapımlar için kendisine gelen rol tekliflerini geri çevirdi.

Oscar heykelini 6. adaylığında kucakladı

Daha sonra Quills, Enigma ve kendisine üçüncü kez Oscar adaylığı getiren Iris gibi filmlerde oynadı Winslet. 2000'lerin ik yarısında Jim Carrey ile oynadığı Eternal Sunshine of the Spotless Mind ona dördüncü Oscar adaylığını getirdi.

Winslet her defasında kazanamasa da Akademi'nin en sevdiği oyunculardan biri oldu. Çünkü rol aldığı Little Children (Tutku Oyunları) filmiyle bir kez daha Oscar adayı oldu. Sonunda Oscar heykeline The Reader (Okuyucu) adlyı filmle uzandı. Aynı dönemde oynadığı Revolutionary Road filmiyle de Altın Küre kazandı.

3 çocuk annesi

Winslet, ilk evliliğini Hideous Kinky filminin setinde tanıştığı Jim Threapleton ile yaptı. (soldan sağa) Bu evlilikten Mia adında bir kızı oldu. Yönetmen Sam Mendes ile ikinci evliliğini yapan oyuncunun bu evlilikten de bir oğlu var. Winslet 2012 yılından bu yana yakın arkadaşı olduğu işadamı Richard Branson'ın yeğeni Ned Rocknroll ile evli. Bu evlilikten de bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Kate Winslet oynadığı filmlerin yanı sıra aktör Leonardo DiCaprio ile olan yakın dostluğuyla da tanınıyor. Önce Titanik'te ardından da yıllar sonra Revolutionary Road filminde birlikte kamera karşısına geçti ikili.Hatta Winslet'in üçüncü evliliğinde kilisedeki törende onu damada babası değli de Leanordo DiCaprio'nun teslim ettiği de söyleniyor.