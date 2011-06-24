Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

T24 - Mahallenin Muhtarları dizisiyle 10 yıl (1992-2002) ekranlarımıza “Emlakçı İhsan” karakteriyle konuk olan Ali Cağaloğlu vefat etti.





81 yaşındaki tiyatrocu, karaciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Önceki gece kendisinden haber alınamayınca dün çilingir yardımıyla Cağaloğlu'nun Kanlıca'daki evine girildi. Ünlü sanatçı yatağında ölü bulundu. Cağaloğlu, Sevgili Dayım, Batsın Bu Dünya, Gurbetçiler, İki Aile gibi yapımlarda rol almıştı. İstanbul'un Cağaloğlu semtine adını veren Cağaloğlu Rüstem Paşa'nın torunu olan sanatçı, Adapazarı'nda yerel tiyatronun ilk kurucularındandı.