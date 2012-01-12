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Yaşam

Ünlü oyuncu Anthony Hopkins'den klasik müzik albümü ANKARA (A.A)

12 Ocak 2012 14:26

-Ünlü oyuncu Anthony Hopkins'den klasik müzik albümü ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Beyazperdede canlandırdığı unutulmaz karakterlerle tanınan ünlü oyuncu Anthony Hopkins, klasik müzik albümü çıkarıyor. ''Kuzuların Sessizliği'' filminde canlandırdığı ''Dr. Hannibal Lecter'' karakteriyle Oscar kazanan ve rol aldığı filmlerle dünya sinemasında önemli bir yer edinen Galler doğumlu Sir Anthony Hopkins, klasik müzik eserlerinden oluşan ''Composer'' adlı ilk albümünü 16 Ocak'ta yayınlayacak. İngiltere'nin önde gelen klasik müzik radyosu Classic FM tarafından yayınlanacak albümde, Hopkins'in bestelediği ve Birmingham Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen 9 klasik müzik parçası yer alıyor. Albüm, Hopkins'in orkestrayla geçen yaz verdiği konserde seslendirilen yeni bestelerinden ve yine oyuncunun bestelediği en bilinen filmlerine ait müzik parçalarından oluşuyor. Galler'in Margam kasabasında dünyaya gelen Hopkins, 6 yaşından beri piyano çalıyor. 73 yaşındaki oyuncu, uzun yıllardır kendi bestelerini yapıyor.

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