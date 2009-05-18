'Ünlü olmasaydım bunların hiçbiri başıma gelmeyecekti'

Sperm bankasından hamile kaldığı iddia edilen Güner Özkul, "Sıradan biri olsaydım, bunlar ne benim ne de bebeğimin başına gelecekti" dedi.



Haberleri takip ediyorum



Tiyatro ve Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Münir Özkul'un sunucu kızı Güner Özkul, sperm bankasından hamile kaldığı iddialarıyla haftalardır magazin gündeminden düşmüyor. İddialar sperm bankalarıyla ilgili sağlık haberlerini bile popüler hale getirdi. Medyanın ilgisinden bunalan Özkul, Kelebek'e bir açıklamada bulunarak hakkında çıkan haber ve her köşe yazılarını yakından takip ettiğini söyledi.



Tek düşündüğüm çocuğum



"Bebeğimin tek suçu, tanınıyor bir annesi olmak. Doktorum bile bana, 'Güner Hanım ben sizin bu kadar ünlü olduğunuzu bilmiyordum' dedi. Sıradan biri olsaydım, bunlar ne benim ne de bebeğimin başına gelecekti. Çocuğumun ileride bu haberlerle yüzleşmesini asla istemiyorum. Ama yapabilecek bir şey yok. Evladım hayata ne yazık ki, 1-0 yenik başlayacak. Şu an ne kendim ne de kimse umurumda değil. Tek düşüncem çocuğumu nasıl koruyacağım üzerine. O yüzden asla ve asla konuşmayacağım..."

