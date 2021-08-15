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Kültür-Sanat

Ünlü müzisyen Tony Bennett, sahnelere veda ettiğini açıkladı

15 Ağustos 2021 11:06

Müzik dünyasının 95 yaşındaki yaşayan efsanesi Tony Bennett, artık konser vermeyeceğini açıkladı.

80 yılı aşkın bir süredir sahneye çıkarak performans sergileyen ünlü müzisyenin sağlık sorunları sebebiyle artık konser veremeyeceği açıklandı.

Açıklamayı Bennett’in oğlu ve menajeri Danny Bennett yaptı. Geçen hafta, Lady Gaga ile New York’ta sahneye çıkan Bennett’in son konserinin bu olduğuna dikkat çeken oğlu, “Artık başka konser olmayacak. Bizim için çok zor bir karardı çünkü halen sahneye çıkıp performans sergileyebiliyor fakat doktorların kesin uyarısı geldi” dedi.

Bu yılın başında Bennett’e 2016 yılında Alzheimer teşhisi konduğu ortaya çıkmıştı. Bennett hastalığına rağmen beş yıldır sahnelerde konser vermeyi sürdürürken, turneye çıkmanın kendisini yorduğu belirtildi.

Bennett’in oğlu, “Sorun şarkı söylemesinde değil, seyahat etmesinde. Çok yoruluyor. Onun mesela sahnede düşmesini istemeyiz. Onun şarkı söyleyemeyecek olmasından endişe etmiyoruz. Onun fiziksel durumundan endişe ediyoruz” dedi.

Öte yandan Bennett’in albüm çıkarmaya ve müzikal çalışmalara devam edeceği de belirtildi.

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