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Yaşam

Ünlü müzisyen Aykut Gürel intihara teşebbüs etti

Sezen Aksu ve Ajda Pekkan gibi sanatçıların orkestralarında bir dönem şeflik yapan müzisyen Aykut Gürel dostlarını korkuttu

17 Mart 2012 13:03

 

T24 - Ünlü müzisyen Aykut Gürel, geçen hafta iki kutu sakinleştirici içerek intihara teşebbüs etti. Baygın halde bulunan Gürel'in midesi yıkandı!

Sezen Aksu ve Ajda Pekkan gibi sanatçıların orkestralarında bir dönem şeflik yapan müzisyen Aykut Gürel dostlarını korkuttu! Gürel, geçen hafta bilinmeyen bir nedenden dolayı intihara kalkıştı. İki kutu Xanax içen ünlü müzisyen, bir arkadaşı tarafından baygın vaziyette bulundu.


Eşi başında durdu


Gece yarısı Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırılan ünlü müzisyen için doktorlar seferber oldu. Acil serviste midesi yıkanan müzisyen, uzun süre müşahede altında tutuldu. Olayı öğrenip hastaneye koşan Seden Gürel, eşinin başından ayrılmadı. Gürel çifti, olayın duyulmaması için büyük çaba harcadı.

 

 

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