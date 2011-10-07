Ünlü müteahit ihmal kurbanı mı?

T24 - Demircioğlu İnşaat’ın patronu Ahmet Demirci, dev şantiye alanını gezerken ayağı takıldı ve 7 metreden toprak zemine çakıldı. İddialara göre, 112 ambulansı tüm ısrarlara rağmen işadamını özel hastaneye götürmedi. Devlet hastanesinde 5 saat müdahale edilmeyi bekleyen işadamı hayatını kaybetti.





Türkiye’nin dört bir yanında 20 yıldan beri inşaat yapan Demircioğlu İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Demirci, Şişli Esentepe’de Ciner Holding’in yeni ofis binası şantiyesini denetlemeye geldi.



Şantiyeyi gezerken ayağı takılan ünlü aşadamı, yaklaşık 7 metre yükseklikten hafriyat yapılan toprak zemine düştü. Ağır yaralanan ancak bilinci açık olan işadamının yanına koşan çalışanları hemen 112’yi aradı. Olay yerine gelen ambulans Demirci’yi alarak hastaneye doğru yola çıktı.



Vatan Gazetesi'nin iddiasına göre Demirci’nin yakınları, özel bir hastaneye gitmek istedi. Ancak 112 çalışanları, talimat doğrultusunda yaralıyı en yakın devlet hastanesine götürmek zorunda olduklarını söyledi. Demirci’in yakınlarının iddiasına göre ısrar etmeleri de sonucu değiştirmedi. Yaralı işadamı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Hastanede aşırı yoğunluk vardı. Demirci’yi kontrol eden doktorlar, işadamının bilincinin açık olduğunu gördü ve sadece basit kemik kırık tanısı koydu.

Bakan'ın akrabası



Hastanede müdahale yapılmasını bekleyen Demirci’nin yakınları, işadamının akrabası olan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’den yardım istedi. Ancak bu da çare olmadı. 5 saatlik bekleyişin ardından Demirci, aniden komaya girdi. Omuriliğindeki çatlak nedeniyle, omurilik sıvısı kanına karıştığı iddia edilen işadamı doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Yakınları isyan etti



Ahmet Demir’in yakınları, “Zorla getirildiğimiz hastane çok yoğundu. Hastamıza sıra geldiğinde artık çok geçti. Başta 112 olmak üzere, hastamıza geç müdahalede bulunan hastane yönetimini savcılığa giderek şikayette bulunduk. Ama burada hastanedeki doktorlara da bir şey diyemiyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın bu yığılmalara çözüm bulması gerek" diye isyan etti.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama



Sağlık Bakanlığı, İstanbul 112 acil ambulanslarıyla ilgili basında yer alan haberlere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bazı medya organlarında ''Metrobüste ölüm sonrası kavga'' ve ''İş adamı inat kurbanı'' başlıklarıyla bazı haberlerin yer aldığı belirtildi.



Açıklamada; iddiaların araştırılması için Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatıyla Teftiş Kurulu Başkanlığından müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



