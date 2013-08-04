'Sivil giyimli kişilerce kaçırıldım; şikayetçi değilim'

Gezi Parkı eylemlerine destek veren isimlerden modacı Barbaros Şansal'dan dün geceden itibaren saatlerce haber alınamaması, ünlü ismin gözaltında olduğu ya da kaçırıldığı yönünde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Saat 23.30 sularında Halk TV’nin canlı yayınına bağlanan Şansal, polisin Taksim’de göstericilere yaptığı sert müdahale hakkında bilgi verdi. Reklam arasında Halk TV spikeri Lale Özan Arslan'ı arayan Şansal, ''Kapımda siviller var, sanırım gözaltına alacaklar'' dedi. Şansal, "İnternet bağlantım da kesildi'' ifadesini kullandı. Barbaros Şansal'ın bu sözlerinin ardından, Halk TV spikeri Lale Özan Arslan'la bağlantısı koptu. Şansal'ın gözaltına alındığı iddia edildi.

Gözaltı kaydı yok

Şansal'ın yakınları ise ünlü modacının gözaltına alınıp alınmadığının belli olmadığını, ''kaçırılma şüphesi'' taşıdıklarını açıkladı. Tiyatrocu Güvenç Dağüstün, Halk TV yayınına katılarak, "Umarız polis gözaltına almıştır. Kaçırılmasından şüphe ediyoruz'' dedi. Dağüstün, Barbaros Şansal'ın yardımcısından haber alamadıklarını da söyledi. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kılıç, Barbaros Şansal'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltı kaydının olmadığını ifade etti.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün ise sosyal medyada şu bilgiyi paylaştı: "İçişleri Bakanı Muammer Güler, bu sabah itibarıyla Şansal'ın gözaltında olmadığını ve kaçırıldığı bilgisini de yeni duyduğunu telefonda bir milletvekili arkadaşımıza aktardı. Muammer güler yalan söylemez diye düşünüyorum."

Odatv yazarı Güvenç Dağüstün evinde dinlenen Barbaros Şansal ile görüştü.

Şansal, Dağüstün'e dün gece evine gelen 3 kişinin kendisini sivil polis diye tanıtarak arabaya bindirdiklerini ancak arabada söz konusu kişilerin polis olmadığını anladığını söyledi.

Şansal şunları söyledi:

"Beni arabaya bindirdikten sonra Pirinçli Köyü'ne götürdüler. Sabaha kadar orada tuttular. Kötü muamelede bulunmadılar. Sadece konuştular. Ancak ne söylediklerini şimdi konuşmak istemiyorum. Döndüğümde Sarıyer Polis Karakolu'na giderek ifade verdim ve şikayetçi olmadığımı söyledim."

Twitter'dan iki mesaj

Kendisinden saatlerce haber alınamayan Barbaros Şansal, saat 14.00 sularında Twitter’dan iki tweet attı. Şansal, “Sarıyer’deki evimdeyim. Cep telefonum yok. Karakola uğrayıp ifade verdim. Şikayetçi değilim” ifadelerini kullandı. Ünlü modacı, ikinci tweetinde ise, “Sorun yok, daha sonra açıklama yaparım. Güvenç Dağüstün ile ev telefonundan görüştüm” dedi.