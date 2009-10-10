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Dünya

Ünlü matematikçi Gelfand öldü

Ukraynalı İsrail Gelfand, ABD’de tedavi gördüğü hastanede doğal nedenlerle öldü.

10 Ekim 2009 03:00

Çalışmalarıyla tıbbi görüntüleme cihazlarının geliştirilmesine önemli katkıda bulunan, dünyanın önde gelen matematikçilerinden 96 yaşındaki Ukraynalı İsrail Gelfand, ABD’de tedavi gördüğü hastanede doğal nedenlerle öldü.

ABD’deki Rutgers Üniversitesi’nin en seçkin profesörlerinden olan Gelfand, yaptığı öncü araştırmalar, yetiştirdiği matematikçiler ve uzak bölgelerde yaşayan matematikçilerin kazanılmasına katkı sağlamak amacıyla Rusya ve ABD’de oluşturduğu mektupla eğitim okullarıyla tanınıyordu. Birlikte çalıştığı Prof. Vladimir Retakh, ünlü matematikçinin çalışmalarıyla modern fiziğin temelini oluşturduğunu ve integral geometri konusundaki araştırmasının da tıbbi görüntüleme cihazlarının geliştirilmesinde çok büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

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