Ünlü manken Sema Şimşek: Çocuğumun askere gitmesini istiyor muyum; vatan sağ olsun mu, bilmiyorum

Ünlü manken ve oyuncu Sema Şimşek, yaşanan saldırılar sonrası üst üste gelen şehit haberlerine tepki göstererek, “Çok ağlıyorum. Ve artık bunların gerçekten bitmesini istiyorum” dedi. Şimşek, “oğlunu askere göndermek istemeyebileceğini” söyleyerek, “Vatan sağ olsun mu? Bilmiyorum” dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ve Medikal Estetik Tıp Derneği işbirliği İle Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen ‘Medikal Estetik Yüz Kadavra’ çalıştayı için Edirne’ye gelen ünlü manken ve oyuncu Sema Şimşek, “bir erkek çocuğu annesi olduğunu ve oğlunu askere göndermek istemeyebileceğini” söyledi. Şimşek, “Şu an da her şeyin ötesinde bir erkek çocuğum var. Ve elbette ki askere gitmek isteyecektir ama ben isteyecek miyim? Bunu bilmiyorum. Vatan sağ olsun mu? Onu da bilmiyorum. Ama ölen ve yitip giden onca genç, belki bu dünyayı değiştirebileceklerdi. Hiçbiri olamıyor. Bitsin artık yani ne için yani bitsin” ifadelerini kullandı.

Sema Şimşek'in konuşması şöyle: