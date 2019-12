Ünlü köşe yazarı Safire öldü

Bush'un Irak'ı işgaline açıkça destek veren New York Times'ın ünlü köşe yazarı William Safire öldü.Amerikan New York Times gazetesinin ünlü köşe yazarı William Safire, 79 yaşında kanser hastalığından öldü. Muhafazakar görüşleriyle tanınan, aynı zamanda dil uzmanı olan ve bir dönem Beyaz Saray'da başkanın konuşma metinleri yazarlığı da yapan Safire, Maryland'da yattığı hastanede hayatını kaybetti.William Safire, 2001'den 2003'e kadar köşesinde, Saddam Hüseyin'in 11 Eylül saldırılarıyla bağlantısı olduğu yolunda bazı makaleler yazdı. Uçaklardan birini kaçıran Muhammed Atta ile üst düzey bir Irak istihbarat yetkilisinin Nisan 2001'de Prag'da görüşme yaptığını yazan Safire, bunu "tartışmasız bir gerçek" olarak niteledi. 11 Eylül saldırılarıyla ilgili soruşturma komisyonu ise böyle bir görüşmenin hiç yapılmadığını ortaya koydu.ABD başkanlarından Richard Nixon'ın konuşmalarını 1965'de yazmaya başlayan Safire, Nixon'ın 1974'de Watergate skandalıyla görevinden ayrılmasından kısa süre öncesine kadar da Beyaz Saray'da danışmanlığını yaptı.New York'ta 1929'da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Safire, girdiği Syracuse Üniversitesini iki yıl sonra, Cumhuriyetçi bir siyaset uzmanı ve yayıncı Tex McCarry'nin yanında çalışmaya başlayınca bıraktı.Gazetede 1973'de başladığı köşe yazarlığında son 30 yılda özellikle dil üzerine yazdığı gazetenin pazar ekindeki "On Language" köşesiyle de tanındı.New York Times'a Washington'dan köşe yazarlığı yapan Safire, köşesinin yayınlanmaya başlamasından 5 yıl sonra da Pulitzer Ödülünü kazandı.Safire'ın dil ve yazı üzerine çok sayıda kitabı bulunuyor.