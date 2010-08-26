-ÜNLÜ İSPANYOL ŞARKICI JULIO IGLESIAS EVLENDİ MADRİD (A.A) - 26.08.2010 - Ünlü İspanyol şarkıcı Julio Iglesias (66) bugün, uzun süredir birlikte olduğu Miranda Rijnsburger'le, İspanya'nın güneyindeki Marbella kentinde evlendi. İglesias'ın menejerinin AFP'ye yaptığı yazılı açıklamada, Iglesias ve Miranda'nın, Marbella'daki Virgen del Carmen kilisesinde, sadece çiftin 5 çocuğunun, 3 rahibin ve 2 kişinin bulunduğu özel bir törenle evlendiği belirtildi. Açıklamada, çiftin şu an balayında bulunduğu ifade edildi. Dünyada en fazla albüm satan sanatçılar arasında yer alan İglesias, bugüne dek 250 milyon albüm sattı.