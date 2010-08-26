T24 LogoT24 Logo
Dünya

ÜNLÜ İSPANYOL ŞARKICI JULIO IGLESIAS EVLENDİ MADRİD (A.A)

26 Ağustos 2010 21:45

-ÜNLÜ İSPANYOL ŞARKICI JULIO IGLESIAS EVLENDİ MADRİD (A.A) - 26.08.2010 - Ünlü İspanyol şarkıcı Julio Iglesias (66) bugün, uzun süredir birlikte olduğu Miranda Rijnsburger'le, İspanya'nın güneyindeki Marbella kentinde evlendi. İglesias'ın menejerinin AFP'ye yaptığı yazılı açıklamada, Iglesias ve Miranda'nın, Marbella'daki Virgen del Carmen kilisesinde, sadece çiftin 5 çocuğunun, 3 rahibin ve 2 kişinin bulunduğu özel bir törenle evlendiği belirtildi. Açıklamada, çiftin şu an balayında bulunduğu ifade edildi. Dünyada en fazla albüm satan sanatçılar arasında yer alan İglesias, bugüne dek 250 milyon albüm sattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24