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Ünlü isimler gözaltına alındı

İzmir’de silahla tehdit, baskı, yıldırma, iş yeri ele geçirme olaylarına karıştığı belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda 49 kişi gözaltına

29 Kasım 2011 02:00


T24 - İzmir’de silahla tehdit, baskı, yıldırma, iş yeri ele geçirme olaylarına karıştığı belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda 49 kişi gözaltına alındı.


Çete operasyonunda gözaltına alınanların sayısının artabileceği ve olaylarla ilgili aralarında tanınmış organizatör, şarkıcı ve oyuncuların da bulunduğu bazı kişilerin de ifadesine başvurulacağı belirtildi.



Haluk Levent gözaltında


Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, İzmir’de 49 şüphelinin gözaltına alındığı çete operasyonu kapsamında sanatçı Haluk Levent de İstanbul’da gözaltına alındı. Operasyon kapsamında oyuncu Erkan Petekkaya ile organizatör Ahmet San’ın da yine İstanbul’da ifadesine başvurulacağı belirtildi.



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