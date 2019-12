Ünlü isimler Fener - Galatasaray maçı için tahminde bulundu

T24- Dünyanın sayılı derbileri arasında yeralan bu akşam oynanacak F.-Bahçe-G.Saray maçı için tahminde bulunan Türkiye'nin tanınmış isimleri ağırlık olarak Galatasaray'ı favori gösterdi.



Sergen Yalçın: BU CİMBOM UÇAR GİDER



EMRE Belözoğlu herhalde oynamayacak.. Ya da oynasa bile ondan çatır çatır bir performans beklemek hayâlcilik olur.. Oynadığı ön libero pozisyonu herhangi bir zayıflığı kaldırmaz.. Emre rakibe önde basan, kendine güveni yüksek bir futbolcu.. Onun kapacağı toplarla kontraya çıkabilirdi F.Bahçe.. Emre olmazsa F.Bahçe, G.Saray’a mahkûm bir 90 dakika geçirir.. Bu şartlar altında derbiyi etkileyecek tek F.Bahçeli var: Alex.. Belki biraz da Mehmet Topuz.. F.Bahçe’nin sahada üstünlük sağlayan bir futbolcu kadrosu ve taktiği yok. Belli ki çok hücum etmeyecekler. Kadıköy’de bile edemiyorlar, Sami Yen’de hiç edemezler. Oyunu arkada kabul edip kontraya dayalı oynarlar.. FBahçe ancak ölü toptan gol atar. F.Bahçe kötü oynuyor. Bu gerçeği hiç kimse değiştiremez. Futbol olarak kimseyi tatmin edemiyorlar. Son 2 maçı 2 zayıf takıma karşı kazandılar. Rakipler biraz daha zorlu olsa sıkışırlardı.. Bu nedenle F.Bahçe derbi öncesi umut vermiyor..



MESAİ ETKİLEMEZ



Aziz Yıldırım derbi nedeniyle Samandıra’ya kamp kurdu.. Futbolcuları 09.00-19.00 mesai yaptırıyor.. Bu tip önlemler takıma olumlu yansır mı?



BUNLARIN hepsi profesyonel futbolcular. Zaten yarısı Brezilyalı.. Bu tip baskılar onları hiç etkilemez. Çok değiştirmez. Zaten bu bir kulüp başkanının değil, teknik adamın işi.. Bu nedenle herkes yüzüne “Tabii başkan, uçarım, kaçarım” der ama içinden “Başkan önlem aldı, aman süper oynayalım” diyemez. Ancak sahip olduğunu sahaya yansıtır..



G.Saray’da kimler oyuna etki eder?



G.SARAY’IN oyuncu kadrosu çok daha kaliteli ayaklardan oluşuyor.. Bunları bir çırpıda sayarsak; Jo, Keita, Giovanni Dos Santos, Arda, Baros.. Hepsi de skoru değiştirebilecek, maçın kaderine etki edebilecek, iyi oynadıkları günlerde marke edilmesi zor isimler.. Kaç tanesi bugün forma giyer bilmiyorum ama G.Saray saldırırsa F.Bahçe’nin meşhur geriye yaslanarak 1-0’a yatma taktiği işe yarar mı bilmiyorum.. Zaten istediğin kadar marke et, kaç tanesini durduracaksın ki!



SANTOS OYNASIN



Peki Arda’nın da belindeki sakatlığı tam olarak geçmedi.. Eğer Arda olmazsa G.Saray nasıl etkilenir?



BENCE fazla etkilenmez.. Onun yerinde Gio Santos oynar.. Zaten Trabzon maçında savaş uçağı gibiydi.. Müthiş dalışlar yapıp Trabzon defansını darmadağın etti.. Bugün mutlaka oynamalı. Sağ kanadı çok iyi kullanıyor, agresif, dripling yapan, rakibi zorlayan oyuncu. Eğer Trabzon’daki gibi olursa F.Bahçe’nin başına büyük bela açar..



Geçen derbide F.Bahçe’nin 3-1 kazanacağını maçtan önce tahmin etmiştin.. Peki bu derbi nasıl biter?



KÂHİN değilim ama favorim G.Saray.. G.Saray bu maçı 2-0 kazanır..



F.Bahçe mahkûm oynar G.Saray ise önde basar



G.Saray’ın bugünkü derbi taktiği nasıl olmalı?



TEK alternatifleri var.. En iyi bildikleri şeyi yapıp, yani agresif bir hücum anlayışı sergilemeli G.Saray.. F.Bahçe’yi yarı sahasına hapsedip işi orada bitirmeye çalışacaklar. Çok arkada beklemezler. Çünkü takımın boyu uzarsa gereksiz gere koşmak zorunda kalır, son 30 dakikada zorlanırlar.. Derbinin şekli belli zaten: F.Bahçe mahkûm oynar, G.Saray rakibine önde basar.. Zaten böyle de oynamalı.. F.Bahçe’nin zaaflarından faydalanmalı..



G.Saray’daki seçim atmosferi takımı olumlu veya olumsuz etkiler mi?



HİÇ zannetmiyorum.. Profesyonel bir futbolcu böyle şeylerden etkilenmez.. Topuna bakar sadece.. Etkilenen varsa da profesyonel değildir zaten..



Selim Soydan: FENER GULE OYNAYA ALIR



KONUNUN ana fikrini hiç uzatmadan söyleyeyim, F.Bahçe bu derbiyi kazanır.. Hadi siz de kafanızı hiç kurcalamadan sorunuzu sorun, ’Bu kötü F.Bahçe, Ali Sami Yen’de nasıl kazanır?’ diye.. İşte size cevaplarım:



BENCE sarı-lacivertliler bu futboluyla ancak G.Saray’ı yenebilir zaten. Havalimanında gördüğüm günden bu yana hâlâ F.Bahçe’ye nasıl geri döndüğünü anlayamadığım, kabullenemediğim Daum’un bu taktiği, bu ’kurgusuzluğu’ 3 puanla karşı karşıya geldiğinde araya eşittir (=) koyamazsınız ki!



BU denkleme geleneksel ’G.Saray şansı’ da bir yerinden girmeli ki, F.Bahçe deplasmanda maç kazanabilsin.. Ve o maç da gelmişe benziyor..



G.SARAY ŞANSI



SADECE ’G.Saray şansı’ da kurtaramaz aslında Daum’u bugün. Rijkaard’ın da biraz parmağı olmalı! Olur da zaten.. Sarı-kırmızılı kulübün sezon başında kurduğu çok yıldızlı, bol teknikli kadrosunu doğru kapıya bir türlü yönlendiremeyen Hollandalı hoca, F.Bahçe’nin derbideki bir diğer şansı. Bu kadar kaliteli bir kadronun savunma zaaflarına çare bulamaması tez konusu bile olabilir. Hem de devre arasında Neill gibi bir ’korumayı’ kadrosuna katmasına rağmen..



İŞTE bu noktada F.Bahçe’nin neden kazanacağı da tünelin ucundan gözükmeye başlıyor. Evet, G.Saray rakibine oranla çok daha fazla göze hoş gelen bir futbol oynuyor. Hatta daha doğrusu sarı-lacivertli takım top filan da oynamıyor da, savunma yaptığı zaman kesinlikle aradan ’su’ bile sızdırmıyor. Eğer bu maç Kadıköy’de olsaydı, 10 yıllık rekor bile elden gidebilirdi.. Ama bugün Sami Yen’de Daum takımını orta sahanın gerisine kapatıp rakibini bekleyecek.



GÜİZA!



F.BAHÇE’NİN gözünün içine baktığı isim de Daniel Güiza olacak kesinlikle.. Defanstan, Alex’ten veya beklenmeyen bir yerden çıkacak uzun toplarla G.Saray savunmasının hata yapmasını bekleyecek İspanyol. Bulduğunda da atması lazım.. Bu derbi başka maçlara benzemez, bırakın tribünleri, en büyük destekçisi Aziz Yıldırım’da bile tek kontörlük kredisi kalmaz aksi bir durumda..



GERÇEKTEN düşündüm de, insanın aklına başka bir taktik gelmesine imkan yok F.Bahçe adına.. Hani sağdan akacaklar, Güiza indirecek, Alex vuracak filan çok zor.. Sarı-lacivertliler kapanacak ve G.Saray savunmasının hata yapmasını bekleyecekler. Çok da bekleyeceklerini sanmıyorum!



F.BAHÇE çok şık bir hareketle sayın Özhan Canaydın’ın anısını neredeyse G.Saraylılar’dan daha büyük saygıyla andı.. Ben eminim, Özhan Bey’in ruhu Sami Yen’de olacak ve o gerginlikten eser kalmayacak.. Bu da bence F.Bahçe için büyük avantaj..



F.Bahçe Ankaragücü’ne benzemez, dikkat edin!



PEKİ ’G.Saray’ın atakları ne olacak?’ diyebilirsiniz.. Bence sarı-kırmızılılar sadece açık alanda etkili olabilen yıldızlardan oluşuyor.. Sıkışan bir oyunu açabilecek tek çilingir Arda ama onun da belinde ağrıları olduğunu düşünürsek Rijkaard, derbinin bir yerinde mutlaka Dos Santos’tan medet umacak. Fakat Meksikalı’nın beklediği, aradığı boşlukları F.Bahçe, A.Gücü kadar kolay vermez. Ayrıca Daum’un elindeki savunma Türkiye’nin en sert defansçılarından oluşuyor. Üstelik son Manisa maçındaki Bilica ve Lugano kemik gibiydi.



DERBİ için bir örnek vermek gerekirse.. Çok zarif, şık ve göze hoş gelen bir vazonun, kimsenin istemediği, beğenmediği bir taşa çarptığını düşünün.. Sizce sonuç ne olur?



Selahattin DUMAN : Fener ‘3’ fark bile ATABİLİR



G.SARAY’IN orta sahası yok.. Bana sorarsan IQ’su da doksan ortalama.. Arda etrafına bakıp kendini “dahi” ilân edebiliyorsa, Galatasaray takımının aklından ne çıkacağını anlayın artık.. Fenerbahçe bu derbide Galatasaray’ın gerisine dişini bir kere geçirsin, maç farka bile gider.. Golü hangi dakikada atacaklarına bağlı.. Sonlarda atarsa Fenerbahçe 1-0 kazanır.. Ortalara denk getirirlerse golü 3 farkla Fenerbahçe’nin lehine biter..



Şansal BÜYÜKA: Fener yenilmez hakeme dikkat!



ŞARTLARA baktığınızda; kadro yapısıyla, sahası ve seyircisiyle G.Saray galibiyete daha yakın. Buna rağmen ısrarla kötü oynasa da F.Bahçe’nin Ali Sami Yen’de kaybedeceğini düşünmüyorum. 1-1, belki 2-2’lik bir sonuç olabilir. Mücadelede kimlerin öne çıkabileceğini şimdiden tahmin edemiyorum.. Ki öne çıkacak oyuncular 3 aşağı, 5 yukarı belli.



G.SARAY’DA Keita, bölük pörçük de olsa Dos Santos ve Arda, F.Bahçe’de ise her şeye rağmen Güiza kilit adam. Alex; büyük maçların durgun adamı. Elano da henüz ortada yok zaten.



ASIL öne çıkacak olanın hakem Cüneyt Çakır olacağını düşünüyorum. Çakır’ın yönettiği maçların çoğunun 11’e 11 bitmediğini biliyoruz. Eğer eksik kalan bir takım olursa sonuç en fazla bundan etkilenir.



EĞER insanlığın anayasası yazılırsa 1. maddeye ‘adamlığı’ koyarım. Benim için kazanmak-kaybetmek hiç önemli değil. Ben son 40 yıldır Manisa maçındaki gibi bir saygı duruşu görmedim. Ellerden değil, kalplerden yükselen samimi, içten ve kusursuz bir saygı duruşuydu. Bir büyük spor adamı ancak böyle anılabilirdi. O tribünlerde yer alan her F.Bahçe seyircisini tek tek kutluyorum. Bu saygı duruşu günümüzün başkanlarına dilerim ciddi bir ders olur, onlar dersi sevmese de...



Erman TOROĞLU: G.Saray bol gol atmalı...



SEZON başında ‘G.Saray’ın gol yemeden bir maçı bitirmesi çok zor’ diye ahkâm kesmiştim. Allah’ı var beni şaşırtmadılar. Ama bazen öyle maçlar oynuyorlar ki, seyrine doyum olmuyor. Yine de hiçbir gün takım olarak defans yapamadılar. Yani G.Saray saatli bomba gibi. Patlama saati de şekli de belli değil. Rakibe de patlıyor kendisine de. F.Bahçe ilk maçta daha müsabaka başlamadan özel sinirlendirme taktiğiyle başarılı olmuştu. Bakalım bu maçtan evvel iki takım ne gibi bir hazırlık yapacak? Mesela Emre’nin sakatlığı gibi. Çünkü Türkiye’de artık her şeye şüpheyle bakılır hale geldi. Maç ne mi olur? G.Saray yediğinden fazla atarsa kazanır.



Ömer ÜRÜNDÜL: G.Saray çok daha şanslı!



DERBİLERDE saha ve seyirci avantajı ile evsahibi hep bir adım önde olur. G.Saray daha çok Bursa’yı kolluyor.. F.Bahçe’nin ise şampiyonluğa inandığını sanmıyorum. Ana hedefleri iyi mücadele verip G.Saray’a karşı en iyi sonucu almak olacaktır. F.Bahçe iyi futbol oynamıyor. Bu kadro yapısıyla iyi futbol da mümkün değil. Orta sahanın kenarlarındaki oyuncular hem defansif görevlerini yapmıyorlar hem de kanat ataklarında etkinlikleri yok. Ayrıca arkadaki Santos ile Gökhan Gönül’ün önünü de kapatıyorlar. Güiza da sırtı dönük pas alamadığı için F.Bahçe hücumda organize olamıyor.



G.SARAY’DA da en önemli sıkıntı santrfor bölgesinde yaşanıyor. Jo o pozisyona uygun değil. 4 forvet de oyun içinde devamlılık gösteremeği için bütün yük orta sahanın ortasındaki ikiliye biniyor. Bu da G.Saray’da ciddi sıkıntı yaratıyor. Tüm bunlara baktığımızda saha ve takım avantajıyla G.Saray favori konumda.



Ali ŞEN: İKİ kötü takımdan galibiyet alan çıkmaz. Bizim takım iyi oynamıyor. Bizim takım ne yazık ki takımdaşlığı kaybetmiş. Bütün futbolcular ürkek ve korkak. Önceleri tek korkak Güiza idi. Güiza düzeleceğine, diğer futbolcular ona ayak uydurdular. Bu ürkeklik baskıdan, özellikle Daum’un vurdumduymazlığından ve futbolcuları hedef haline getirmesinden, bir de Aykut Kocaman’ın görevini yapmamasından kaynaklanıyor. Aziz Yıldırım sezon başında “profesyonel” dedi, işte profesyonel ortada. “Samandıra’ya gitmeyeceğim” dedi, gitti. Sonuçlar ortada. Bizim takım coşkusunu kaybetti. Başka zaman olsa liderin 6 puan gerisinde olan F.Bahçe için ‘Yetişir, geçer, şampiyon olur’ derdim. Şimdi diyemiyorum.



HOCALARI GAMSIZ



G.SARAY’DA ise apayrı bir tuhaflık var. En iyi kadro onlarda. Ama Old Boys gibi, yani yaşlı takım gibi oynuyorlar. Keita müthiş bir futbolcu, ancak kötü oynuyor. Jo saate bakıyor ne kadar koşacağını ayarlamak için. Dos Santos, Meksikalılar’la Türk insanının benzerliğini keşfetmiş. Maç başında, maç sonunda, bir de mümkünse ortasında depar atıyor. Elano Brezilya’nın oyun kurucusu. Rijkaard Baros’u oyuna sokuyor ama ona top atacak Elano’yu oyundan çıkarıyor. Rijkaard da tıpkı Daum gibi vurdumduymaz. Galiba bu iki beyefendi için en iyi sözü 180 yıl evvel Napolyon söylemiş: “Para para para!” İşte bu iki takım pazar akşamı birer puanı paylaşır.



Sadri ŞENER: Maçın skoru bile belli: 0-0



BU tip derbiler her zaman zor geçer. Öncesi de sıkıntılı olur sonrası da. Ülkemizin en önemli kulüplerden ikisinin mücadelesi çok dikkat çekici olacaktır. Eğer hakem Cüneyt Çakır fahiş bir hata yapmaz ve tribünlerde ortamı gerecek hareketlerde bulunmazlarsa şık ve keyifli bir derbi olur. 2 takım da bizim rakibimiz. O nedenle ben karşılaşmanın berabere bitmesini istiyorum. Ki işimize yarasın. Gol olmayacağını ve maçın 0-0 sona ereceğini düşünüyorum. Oynamama ihtimalleri yüksek olduğuna göre Emre ve Arda bu derbi öncesi iki taraf için öne çıkan isimler olur.



Hıncal ULUÇ: Beleş bir gol çıkmazsa 0-0



SON F.Bahçe-G.Antep lig maçı ancak ve ancak şike olsa öyle oynanırdı.. Bu bu kadar ruhsuz bir F.Bahçe, bu kadar ruhsuz bir G.Antep görmedim.. Ayrıca Antalya maçında da öyleydiler.. Ama bu derbi başka olur..



G.SARAY, F.Bahçe’ye gol atamaz. F.Bahçe’nin zaten atacak halinin olmadığını görüyoruz. Güiza bir tane daha sallarsa sallar ya da Emre Güngör bir tane ‘Al da at’ diye verirse verir. Gol böyle olur. İki takımın da gol atmak için oynayacağını, bir takım riskleri göze alabileceğini sanmıyorum. Daum da sindi, Daum da aynı Rijkaard gibi kenarda öyle oturuyor. Tipik bir 0-0 maçı daha.. Rakiplerden biri ötekine hediye etmezse 0-0 biter.



Marcio NOBRE: İşimize geleni BERABERLİK



YILLARDIR Türkiye’de futbol oynuyorum. Bütün dünyada derbiler vardır. Bunlar sonucu merakla beklenen maçlardır. Fakat Türkiye’deki derbilerin heyecanı bir başkadır. Çünkü favori takım yoktur hiçbir zaman. En kötü döneminde bile bir takım çıkar, karşısındaki formda olan takımı yenebilir. Ben bize en faydalı olan sonucun çıkmasını bekliyorum. Bu da tabii ki beraberlik. Bu sonuçla şampiyonlukta mücadele eden diğer rakiplerimizden bir adım öne geçmek istiyoruz.



HASAN CEMAL: 3-1



F.Bahçe’den çok daha iyi takım olan G.Saray kazanamazsa havlu atar



MEHMET ALİ AYDINLAR: 2-0



Bu derbileri kimin daha çok ihtiyacı varsa o kazanır.. F.Bahçe favorim



ERTUĞRUL ÖZKÖK: 0



Özhan Canaydın için bu derbinin berabere bitmesini istiyorum



MEHMET TEZKAN: 3-0



G.Saray koşarak, Fener ise durarak oynuyor. Bu G.Saray farklı kazanır



REVNA DEMİRÖREN: 0-0



G.Saray’ın acı kaybı derbi havasını etkileyecek... Beraberlik bekliyorum



MEHMET ALİ BİRAND: 2-0



Bu maç G.Saray için büyük bir hesaplaşma. 1 puan bile yetmez



NİHAT ÖZDEMİR: 2-1



G.Saray’ı yenmek en iyi yaptığımız iş.. Bir Güiza, bir Mehmet Topuz atar



BÜLENT KORKMAZ: 3-0



G.Saray evinde Aslan.. F.Bahçe dışarda kayıp.. Emre de yoksa fark olur!



ERCAN SAATÇİ: 2-1



Maç 2-1 bitecek ama kim yener bilmiyorum, gönlümden F.Bahçe geçiyor



KANAT ATKAYA: 1-0



G.Saray kazanmak için oynayacak, böyle oynadığında genelde kazanıyor



ATİLLA GÖKÇE: 2-1



Tempolu bir maçın ardından G.Saray’ın kazanacağını düşünüyorum



AHMET ÇAKAR: 1-1



Bir penaltı olur, 6 sarı kart çıkar. Fener az atar ama az da yer



SİNAN ENGİN: 3-1



Evsahibi, saha avantajını etkili kullanır. Ve bol gollü bir derbi olur



LEVENT BIÇAKÇI: 2-1



Çok çekişmeli, kaliteli ve güzel bir futbol seyrederiz inşallah



BURAK ELMAS: 2-0



G.Saray kontrol futbolu değil, baskılı oynarsa güle oynaya galip gelir



İBRAHİM KIZIL: 2-1



Derbi berabere bitmez, tempolu geçer. 2-1 olur ama kim alır, bilemem



ABDÜRRAHİM ALBAYRAK: 2-0



Özhan Ağabey’in vefatından dolayı bu maç derbi havasından çıktı ama..



GÖKMEN ÖZDENAK: 3-1



G.Saray Sami Yen’de bir başka, F.Bahçe yürüyerek oynarsa facia olur



AHMET ALTAN: 3-1



İlk golü G.Saray atar.. FBahçe saldırır, Keita ve Santos’u durduramaz



SADETTIN SARAN: 2-1



F.Bahçe, G.Saray derbilerini iyi oynuyor. Kazanır ve şampiyon oluruz



FARUK SÜREN: 2-0



G.Saray Sami Yen’de Atl. Madrid dışında hiç maç vermedi. Yine kazanır



REHA MUHTAR: 1



Skoru tahmin edemem. Ancak derbiyi tek farkla G.Saray kazanacak



KENAN SÖNMEZ: 3-0



G.Saray daha iyi takım. Aziz Yıldırım’ın baskısı F.Bahçe’yi çökertecek



NEŞET YALÇIN: 1-0



Derbi atmosferini kaldıracak kadar tecrübeli F.Bahçe maçı kazanır



SERHAT ULUEREN: 2-1



G.Saray favori. Servet, Keita, Volkan ve Alex maça damga vurabilir



UĞUR DÜNDAR: 1-1



Derbilerde favori olan kaybeder ama bu sefer beraberlik ağır basıyor



MUSTAFA TAVİLOĞLU: 2-1



Falcı değilim ama maçı F.Bahçe’nin kazanmasını temenni ediyorum



OSMAN TAMBURACI: 3-1



Tahminlerim hep yanlış çıkar ama F.Bahçe hiç anlayamadan dağılır



ÖNDER FIRAT: 3-1



G.Saray, hep F.Bahçe’nin kötü zamanlarında yardıma yetişmiştir



MUSTAFA DENİZLİ: 0



Skoru bilemem ama fair-play olsun, bir de sonuç bize yarasın..



H.BİLAL KUTLUALP: 2-2



F. Bahçe’nin daha rahat, G.Saray stresli olacak. Ama yine de zor maç!



İBRAHİM KUTLUAY: 2-1



Beraberlik iki takımı da bitirir, sert ve gollü bir maç olacaktır



MEHMET CANSUN: 2-1



Derbinin havası kaçtı.. Yine de G.Saray rahat bir galibiyet alır



SANEM ALTAN: 3-1



F.Bahçe, ilk derbide G.Saray ile çok dalga geçmenin bedelini öder



İCLAL AYDIN: 2-0



Beşiktaş için berabere bitsin isterdim ama G.Saray kesin kazanır



SABA TÜMER: 1-0



G.Saray evinde olduğu için favori. Derbi Canaydın’a yakışsın, yeter

Vatan gazetesinin derlediği habere göre işte ünlülerin derbi yorumları