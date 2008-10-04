Ünlü işadamının hazin sonu

Meteoroloji uyarmıştı

Edin'in tepe yerine dere kenarında bir ağacın altına kurdukları çadırda kaldıkları ve gece şiddetli yağmurun ardından gelen selde sürüklendikleri belirtildi.Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne bağlı Zeytinli Beldesi yakınlarında Kaz Dağları eteklerinde, derin bir vadi içinde bulunan ve daha çok doğa tutkunlarıyla motosikletçilerin tercih ettiği Hızır Kamping, dün gece yarısı şiddetli yağmurun ardından sel baskınına uğradı. Bayram tatilini geçirmek üzere çocukları Cem, Aliye ve Serra ile birlikte 3 gün önce bungalov tipi ağaç evlerden kurulu Hızır Kamping'e gelen işadamı Esat Edin, tepe yerine dere kenarında bir ağacın altına kurduğu çadırda kalmayı tercih etti. Esat Edin'in 14 yaşındaki oğlu Murat ise Londra'da olduğu için onlara katılamadı.Dün gece başlayan şiddetli yağmurun ardından oluşan sel işadamı Esat Edin ve çocuklarını çadırlarında uyurken yakaladı. Vadinin yamaçlarından gelen sularla taşan azgın derenin suları işadamı Edin ve çocuklarının kaldığı çadırla birlikte vadide ne varsa sürükleyip götürdü.Olayın hemen ardından Edin ve çocukları için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, sel sularıyla kaplı derin vadide arama çalışması başlatırken, önce işadamının kızları Aliye ve Serra'nın, ardından da 10 metre uzaklıkta Esat Edin ve oğlu Cem'in cesedi bulundu.Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipteki görevliler, işadamı Esat Edin'in çocuklarıyla tepe yerine dere kenarında bir ağacın altına çadır kurmasının felakete neden olduğunu söyledi. Yetkililer, gece gelen selde azgın suların işadamı Edin ve çocuklarının kaldığı çadırla birlikte çevredeki inekleri de sürükleyip götürdüğünü belirtti.Selde 3 çocuğuyla birlikte yaşamını yitiren işadamı Esat Edin'in yardımseverliği ile tanınan eşi Mehpare Edin, geçen mart ayında 40 yaşında kanserden ölmüştü.