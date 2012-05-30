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Erikli'nin sahibi Mustafa Söylemez tekne kazasında öldü

Söylemezoğlu Meşrubat’ın sahibi ünlü işadamı Mustafa Söylemez yaşamını yitirdi

30 Mayıs 2012 15:43

Uludağ gazoz, Erikli su, Akmina soda, Kristal Kola, Joyful meyve sularının sahibi Mustafa Söylemez tekne kazasında hayatını kaybetti.

Sedef Adası’nda bir davetten Ataköy Marina’ya dönen içinde kaptan, yardımcı kaptan ve iki yolcunun bulunduğu tekne Büyükada Kurşunburnu mevkiinde kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle alabora olan teknenin içinde bulunan Söylemezoğlu Meşrubat’ın sahibi ünlü işadamı Mustafa Söylemez hayatını kaybetti. Teknede bulunan Söylemez’in arkadaşı Ethem Karaoğlu, Tekne Kaptanı Alaattin Çağıral ve Yardımcı Kaptan Ali Aydın yaralandı.

Balıkçılar tarafından kurtarılan yaralılar hastanelere sevkedilirken, Söylemez’in cansız vücudu yaklaşık 1 saat sonra sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkartılarak, morga götürüldü. Yaralılar Ethem Karaoğlu ve Alaattin Çağıral, Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Ali Aydın ise Büyükada Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Karaoğlu tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Karaoğlu ve Söylemezoğlu’nun kaza olduğu sırada Ataköy Marinada bekleyen makam şoförü, süren soruşturma kapsamında Deniz Polisi Teknesiyle Büyükada’ya götürüldü. Teknenin suya gömüldüğü öğrenilirken, polisin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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