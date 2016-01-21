Ünlü işadamı Dinç Bilgin'e 6 yıl 8 ay hapis cezası

Etibank’ın zarara uğratılmasıyla ilgili bankanın eski sahibi Dinç Bilgin ile oğlu Şevket Önay Bilgin’in de aralarında bulunduğu 13 sanığın yargılandığı davada, sanık Dinç Bilgin, “nitelikli zimmet” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasına sanıklardan Dinç Bilgin, Şükrü Karahasanoğlu, Hakkı Cengiz Kırgül, İsmail Hakkı Karakaya, Murat Yüksel, Zeki Ünal ve Cahit Demir ile diğer sanık avukatları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu (BDDK) temsilen avukat Şükrüye Yavuz katıldı. Şevket Önay Bilgin ve Zafer Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 6 sanık ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Dinç Bilgin, bu davanın yaklaşık 16 yıldır devam ettiğini belirterek, “Bankaya el konulduğu tarihte o dönem öncesi ben Türkiye'de medya sektöründe iki büyük firmadan biriydim. 3 bini aşkın çalışanımız vardı. Eldeki dava mütalaadan sonra anlaşılacağı üzere kala kala Betomek isimli firmaya kullandırılan kredi ile ilgili olmak üzere devam etmektedir. Bu firma ile ilgili olarak hakkımdaki suçlamalar esas itibariyle şöyle idi: Paravan şirketi kurup bu şirket üzerinde banka yani kamunun kaynaklarını iç ettiğim iddia ediliyor. Oysa ki ben Etibank'ı satın almadan 17 veya 18 ay önce kurulmuş bir şirkettir. (Betomek) Bunun benimle bir ilgisi yoktur” diye konuştu.

Tarafına isnat edilen suçlamaların bir iddia olmadığını ve “iftiradan” ibaret olduğunu öne süren Bilgin, beraatini talep etti. Duruşmaya katılan diğer sanıklar da haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

Karar

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Sanık Dinç Bilgin’in Etibank hâkim hissedarı ve yönetim kurulu başkanı sıfatıyla Betomek İnşaat Sanayi Anonim Şirketi’ne 1999 yılında kullandırılan bir milyon lira kredinin (nitelikli zimmet) haksız suretle mal edinilmesini sağladığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, meydana gelen zararın dava aşamasından giderilmesini ve sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak Bilgin'e verilen cezayı 6 yıl 8 aya indirdi.

Heyet, ayrıca sanık Bilgin hakkında Etibank AŞ ve bünyesinde Çağlar Grubu firmalarına usulsüz krediler kullandırmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan ve hakkındaki kamu davalarının zaman aşımından dolayı düşürülmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan İsmail Hakkı Karakaya, Şükrü Karahasanoğlu ve Zeki Ünal hakkında Etibank A.Ş yönetim kurulu üyesi olarak Betomek İnşaat Sanayi A.Ş’ye, 20 Ekim 1999’da kullandırılan bir milyon lira tutarındaki kredinin haksız suretle mal edinilmesini (nitelikli zimmet) sağladığı anlaşıldığından sanıkların 6 yıl 8'şer ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Suç tarihinde Etibank Merkez Şube Müdürü olan Hakkı Cengiz Kırgül ile sanık Murat Yüksel’in zimmet filine yardım ettiği gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar veren mahkeme heyeti, sanıklardan Zafer Mutlu, Ali Cüneyt Ortan, Önay Şevket Bilgin, Mustafa Dinçer, Mehmet Nail Keçili, Yasin Kadri Ekinci ve Cahit Demir hakkında açılan davaların zaman aşımı gerekçesiyle düşürülmesine hükmetti. Heyet, sanıklar Dinç Bilgin, Şükrü Karahasanoğlu, İsmail Hakkı Karakaya ve Zeki Ünal hakkında verilen ceza miktarını dikkate alarak sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.