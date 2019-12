-ÜNLÜ İŞ ADAMININ LYS HEYECANI KAYSERİ (A.A) - 25.06.2011 - Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, LYS-3'te ter döktü. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sınava giren Boydak, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Sınavdan önce biraz heyecanlı olduğunu belirten Boydak, yıllar önce 3 dersten 'takıntısı' olunca akşam lisesindeki eğitimini bıraktığını ifade ederek, ''Bir Pakistan gezimizde, İl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata'ya bu durumdan bahsetmiştim. O da sağ olsun, bize bir sürpriz yaparak, eski tasdiknamemi bulup, açık liseye kaydımızı gerçekleştirdi. Bize de okumak düştü. Güzel bir planlama yaparak 2 yıl süren iyi bir çalışma dönemi geçirdim'' dedi. YGS'ye girdiğinde 140 ve üzeri bir puan alıp, açık öğretime devam etmeyi hedeflediğini, ancak sınavdan 188 puan alınca hedef büyüttüğünü ifade etti. Boydak, ''Şimdiki hedefim, Melikşah Üniversitesinin işletme, iktisat bölümüne girmek'' diye konuştu. Eğitimli insanlara her zaman saygı duyduğunu belirten Boydak, şöyle devam etti: ''Bazı eski deyimler geride kaldı. Mesela, (Okumam, yazmam yok, ama Kayseriliyim) diye bir laf vardı. O da geçmişte kaldı. Bizim okumamız, yazmamız da olacak, ama yine de Kayserili olacağız. Dünyayı bilmek, tanımak ve eğitimli olmak ayrı bir duygu. Gençlerimizin üniversiteyi bitirmeleri gerekiyor. Ayrıca yabancı dil olarak da İngilizce'yi mutlaka bilmeleri gerekiyor. Ancak sadece İngilizce de yetmiyor, 2'nci hatta 3'üncü yabancı dil öğrenmek çok iyi. Bize yapılan iş başvurularında tek yabancı dili kabul etmiyoruz. İkinci yabancı dil bilmelerini, doktora yapmalarını istiyoruz. Şartlar değişti ve hayatımızın her aşamasında eğitime ihtiyacımız var.'' -''ELİMİZİ CEBİMİZE ATMADAN SINAVA GİRİYORUZ''- Sınavdan başarıyla çıkacağına inandığını kaydeden Boydak, ''Hanımın rızasını da alırsak, üniversiteyi bitireceğim. Ondan sonra da yüksek lisansımı yapacağım. Bu sene yabancı dile de ağırlık vereceğim ve İngilizce öğreneceğim'' dedi. Boydak, sınav için yanına su da aldığını belirterek, ''ÖSYM'ye çok teşekkür ediyoruz. Önceki sınava geldiğimizde kalem, silgi, kalemtıraş, her şeyi verdiler. Şekerimize, peçetemize kadar düşünüp koymuşlar. Tabir yerindeyse elimizi cebimize atmadan sınava giriyoruz. Tüm gençlere başarılar diliyorum'' diye konuştu. -''EDEBİYAT KOLAYDI, COĞRAFYA SORULARI İSE UZUNDU'' Boydak, sınav sonrasında edebiyat sorularının kolay olduğunu belirterek ''Ancak coğrafya sorularının metinleri uzundu ve süreyi yetiştirmekte zorlandım'' dedi. Sınav süresini sonuna kadar en iyi şekilde değerlendirmeye gayret gösterdiğini belirten Boydak, sınavın iyi geçtiğini, istediği neticeyi alacağına inandığını kaydetti. Boydak, ''Aslında insan uykusundan, sosyal faaliyetlerinden biraz fedakarlık edince okumaya da ders çalışmaya da fırsat buluyor. Gençlere biraz daha gayret etmelerini tavsiye ediyorum. Okumanın ve öğrenmenin yaşı yok. Allah herkese gönlüne göre versin'' diye konuştu.