Ünlü iş adamının eşi tutuklandı

Gazeteci Haydar Meriç cinayeti, Deniz Baykal ve MHP’li milletvekillerine ‘kumpas’ soruşturmasından aranan isim Faruk Bayındır’ın karısı Tarkim Havacılık'ın sahibi Betül Özbey Bayındır tutuklandı.

Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'FETÖ/PDY'ye finansal destek sağlandığı iddiasıyla AKFA Holding ve 44 alt şirketine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Betül Özbey Bayındır geçtiğimiz hafta gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıkta ifade veren Bayındır, örgüte finansal destek sağladığı gerekçesiyle tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren Bayındır'ın suçlamaları kabul etmeyerek, "2 tane çocuğumun yurt dışında okuduğu okulun parasını yatırmıştım. Yatırdığım paralar bununla ilgilidir. Okul parası olduğu da her evrakta ispatlıdır. Çocuklarımızın okul taksitleri ve öğrenci belgeleri de dosyada bulunmaktadır" dediği öğrenildi. Hakimlik, Betül Özbey Bayındır'ın "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçunu işlediğini gösterir para transferlerine dair dekontlar ve MASAK raporları gibi somut delillerin bulunduğunu belirterek tutuklanmasına karar verdi.