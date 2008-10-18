Ünlü iş adamına akraba kazığı

Kaçırılan Hacı Sayid Baklavaları'nın sahibi işadamı Mehmet Dinçerler, bir depoda elleri zincirli, başına çuval geçirilmiş halde bulundu.İşadamını kaçırarak 1 milyon YTL fidye isteyen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Silivri'deki bir depoya operasyon düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Hacı Sayid Baklavalar'ının sahibi işadamı Mehmet Dinçerler'i evinin önünden silah tehdidiyle kaçırarak, ailesinden 1 milyon YTL fidye istedikleri ileri sürülen şebeke elebaşı Erol F. ile 3 adamını gözaltına aldı.

Operasyonda, depoda başına çuval geçirilip zincirlenerek alıkonulduğu belirtilen iş adamı Mehmet Dinçerler kurtarıldı. Yapılan araştırmada kaçırma olayını organize eden kişinin, Dinçerler'in eşi Sevgi Dinçerler'in amcasının oğlu Erol F. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Bu arada, Dinçerler'in hastanede psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.





