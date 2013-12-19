Ünlü İngiliz tren soyguncusu Ronnie Biggs öldü

İngiliz tarihinde 'Büyük Tren Soygunu' olarak anılan ünlü tren soygununu yapanlardan Ronnie Biggs 84 yaşında öldü.

Biggs 8 Ağustos 1963 tarihinde Glasgow-Londra seferini yapan posta trenini soyan çetenin üyesiydi. Soyguncular 2,6 milyon sterlin ile kaçmıştı. Bunun bugünün parasıyla 40 milyon sterline eşdeğer olduğu tahmin ediliyor.

Yakalandıktan sonra 30 yıl hapis cezası verilen Biggs 1965 yılında da Wandsworth cezaevinden kaçmıştı.

2001 yılında tıbbi yardım ihtiyacıyla İngiltere'ye döndü ama cezaevine gönderildi. 2009 yılındaysa zatürreye yakalanması ardından, sağlık sorunları gerekçesiyle serbest bırakıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bu sabah ölen Biggs, kuzey Londra'daki Carlton Court Bakımevi'nde kalıyordu.



Geçirdiği bir dizi felçten sonra konuşamıyor ve yürümede zorlanıyordu.

Biggs'in kişiliği

Biggs, halk arasında en son geçen Mart ayında, Büyük Tren Soygunu'nda suç ortağı olan, Bruce Reynolds'ın cenazesinde görülmüştü.

Biggs'in yaşam öyküsünün yazımına katkıda bulunan Christopher Pickard, Biggs'in "son 50 yılın büyük isimlerinden biri" olarak hatırlanması gerektiğini söyledi.

Pickard, BBC Radyo 4'te, arkadaşının "büyük mizah duygusunu sonuna kadar muhafaza ettiğini, nazik ve cömert bir kişi olduğunu" anlattı.

Biggs hakkında bir kitap yazan Anthony Delano da, Biggs ile çeşitli defalar bir araya gelmiş bir kişi.

Delano da, BBC Radyo 5'e "O, hiçbir ahlaki pusulası olmayan bir adamdı" dedi ve şöyle sürdürdü:

"Muhtemelen hayatının büyük bir kısmı cezaevinde geçirecek önemsiz bir suçluydu. Ben o kadar zaman serbest kalabildiği için aslında çok şanslı olduğunu düşünüyorum."

İp merdivenle hapisten kaçış

Biggs ve diğer çete üyeleri soygun sırasında kasklar ve kayak maskeleri giymişti. Toplam 2,6 milyon sterlin yüklü 120 çanta ile kayıplara karıştılar.

İngiltere'ye dönmesinden önce, 2000 yılında yaptığı açıklamada, Biggs, kendi payına 147,000 sterlin düştüğünü söyledi ve "Parayı tamamen çarçur ettim, üç yıl içinde tümü gitti." dedi.

Kaçak iken İspanya, Avustralya ve Brezilya'da yaşayan Biggs, 15 ay cezaevinde kalmıştı.

Cezası sürerken bir ip merdivenle hapishane duvarlarını aşarak hapisten kaçmış; eşi Charmian ve iki oğlu ile Paris'e gitmişti.