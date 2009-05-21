Ünlü hocalar Madrid'e pas vermedi!

İspanya'nın Real Madrid kulübü, gelecek sezon için ünlü bir teknik direktör ararken, listenin başında gösterilen Arsene Wenger ve Jose Mourinho'dan ret yanıtı aldı.



Haziranda yapılacak başkanlık seçimiyle birlikte yeni bir döneme başlamak arzusunda olan İspanyol kulübü, tekrar dünyaca ünlü yıldız futbolcuları ve iyi bir teknik direktörü kadrosuna katmak istiyor. Başkanlık seçimlerinin en favori adayı olan Florentino Perez'in adaylığını açıklarken dile getirdiği "süper proje" için ismi geçen iki teknik direktörden de olumsuz yanıt geldi. İspanyol basınına göre, ilk olarak Arsenal'den ayrılmayacağını açıklayan Wenger, daha sonra da İnter'de kalacağını söyleyen Portekizli Mourinho, Real Madrid'in teklifini geri çevirdi.



AS gazetesi, olabilecek yeni teknik direktör adayları arasında Michel Maudrup, Carlo Ancelotti ve Manuel Pellegrini'nin adlarını yazarken, sezon ortasında göreve gelen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Juande Ramos'un da kalabileceği ileri sürüldü.



Bu arada Real Madrid'in transfer etmek için Bayern Münih'ten Franck Ribey, Milan'dan Kaka, Liverpool'dan Xabi Alonso ve Manchester United'dan Cristiano Ronaldo ile görüşmeleri sürdürdüğü de iddia ediliyor.

