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Ünlü heykeltraş Ali Teoman Germaner vefat etti

İSTANBUL,(DHA) PROF

23 Şubat 2018 18:22

İSTANBUL,(DHA)

PROF.Dr Ali Teoman Germaner İstanbul\'da vefat etti. 

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü kurucularından olan Germaner\'in cenazesi Pazartesi günü saat 11.00’da üniversitenin Fındıklı Yerleşkesi\'nde düzenlenecek törenin ardından Kılıç Ali Paşa Camii\'nden son yolculuğuna uğurlanacak.  

PROF.Dr Ali Teoman Germaner kimdir?

Ünlü heykeltraş Germaner 1934 yılında İstanbul\'da doğdu. 1949-1954 yılları arasında İDGSA Heykel Bölümü\'nde Rudolf Belling, Zühtü Müridoğlu ve Ali Hadi Bara\'nın atölyelerinde sanat öğrenimi gördü. 1960 yılında Fransız Hükümeti\'nin bursuyla Paris\'e gitti. 1961-1965 yılları arasında École des Beaux-Arts\'da bulundu. René Collamarini\'nin atölyesinde heykel ve W. S. Hayter\'in atölyesinde gravür çalıştı.1965 yılında MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 1970 yılında doçent, 1976 yılında da profesör oldu.Ali Teoman Germaner\'in ağaç ve bronz heykellerinde, gerçekdışı yaratıklar, doğaüstü varlıklar, fantastik biçimlemeler vardır.Heykellerinde başlıca 6 figür görülmektedir: insan, at, yılan, denizkabuğu, omurga ve buhurdan.

(FOTOĞRAF)

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