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Yaşam

Ünlü futbolcuya, ‘eşinden uzak duracaksın’ cezası

Futbolcu Kerem Şeras’ın eşi Elif Şeras, şiddet gördüğüne ilişkin bir rapor aldı.

04 Nisan 2011 03:00

T24 - Antalyasporlu futbolcu Kerem Şeras’a, kötü muamele yaptığı gerekçesiyle eşine 6 ay yaklaşmama cezası verildi.

Futbolcu Kerem Şeras’ın eşi Elif Şeras, şiddet gördüğüne ilişkin bir rapor aldı. 

Ünlü futbolcuya, ‘eşinden uzak duracaksın’ cezası

Ankara 6. Aile Mahkemesi, Antalyasporlu futbolcu Kerem Şeras’ın kötü muamele uyguladığı iddia edilen eşi Elif Şeras’ı koruma altına aldı. Mahkeme, Şeras’ın 6 ay süre ile eşine yaklaşmamasına karar verdi. Şeras, koruma kararını ihlal ederse, 3 aydan 6 aya kadar hapisle yargılanacak.

Elif Şeras, Kerem Şeras’tan şiddet gördüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Kerem Şeras’ın Antalya’da eşi Elif Şeras’ı tekmeleyerek dövdüğü iddia edildi. Savcılık, Elif Şeras’ı Adli Tıp’a sevketti. Elif Şeras’a, bacaklarında ve kalçalarında darp edilmeye bağlı ekimozlar olduğuna dair rapor verildi. Savcılık da mahkemeye başvurdu.

Hakim Mustafa Ateş tarafından verilen kararda, kusurlu bulunan Kerem Şeras’ın 6 ay boyunca evden uzaklaştırılarak, eşi ve 3.5 yaşındaki çocuğunun yanına yaklaşmamasına ve her türlü iletişim vasıtasıyla ailesini rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme, koruma kararının bir örneğini de başsavcılığa gönderdi.




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